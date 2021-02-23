11 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае за сутки

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 11 новых случая заболевания. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у семи жителей Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района и у двух жителей Турочакского района.

Таким образом, всего в Республике Алтай лабораторно подтвержден 16 131 случай инфекции. Выздоровели 15 712 человек, из которых 20 – за последние сутки.

За весь период в Горном Алтае зарегистрировано 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 170 – от самой инфекции, 20 – по иным причинам. Новых смертей за сутки не зарегистрировано.