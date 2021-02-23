Мишустин создал Координационный центр правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из его текста, новая структура призвана согласовывать действия между федеральными органами власти и субъектами на местах при возникновении штатных и нештатных ситуаций, в которых по указанию премьер-министра или его замов может потребоваться немедленное оперативное реагирование.

Организационно-техническим обеспечением Координационного центра займется аналитический центр при правительстве региона. Создание информационной системы управления инцидентами возложено на Минцифры.

Ожидается, что структура начнет функционировать не позднее 31 марта. Именно такой крайний срок дали федеральным ведомствам, чтобы обеспечить участие в Координационном центре.