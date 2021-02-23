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Новости

Мишустин создал Координационный центр правительства России

, ИА "Амител"
Структура будет согласовывать действия при возникновении инцидентов
Михаил Мишустин / Фото: government.ru

Михаил Мишустин / Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Координационного центра правительства России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из его текста, новая структура призвана согласовывать действия между федеральными органами власти и субъектами на местах при возникновении штатных и нештатных ситуаций, в которых по указанию премьер-министра или его замов может потребоваться немедленное оперативное реагирование.

Организационно-техническим обеспечением Координационного центра займется аналитический центр при правительстве региона. Создание информационной системы управления инцидентами возложено на Минцифры.

Ожидается, что структура начнет функционировать не позднее 31 марта. Именно такой крайний срок дали федеральным ведомствам, чтобы обеспечить участие в Координационном центре.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.02.2021 13:31
- гость -

С забастовками бороться что ли?

23.02.2021 13:33
- гость -

А министры для каких целей?

23.02.2021 13:37
- гость -

это правительство сборище бездельников и казнокрадов

23.02.2021 14:08
- гость -

Надо больше управляющих структур!

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