Главный полицейский Алтайского края поздравил коллег с 23 Февраля

Руководитель ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян поздравил коллег с Днем защитника Отечества. Текст и видео поздравления опубликовала пресс-служба ведомства.

Главный полицейский региона подчеркнул, что праздник чтят все, кто носит погоны и охраняет безопасность страны и ее граждан.

"Сотрудники органов внутренних дел всегда были и остаются неотъемлемой частью защитников Отечества, – сказал Подолян. – В этот день мы отдаем дань мужеству и героизму тех, кто прошел горячие точки за пределами малой Родины. И тех, кто каждый день обеспечивает порядок и безопасность на улицах городов и сел края; задерживает, рискуя собственной жизнью, опасных преступников".

Начальник регионального управления МВД России также поблагодарил ветеранов ВОВ и тех, кто помогал восстанавливать порядок в послевоенные годы.

"Шла настоящая война с разрухой и преступностью, – заявил Подолян. – Поэтому особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые боролись за Родину, самоотверженно защищали людей от преступного произвола в самое сложное время".

Он также вспомнил полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Их имена выбиты на Мемориале Славы. Подолян подчеркнул, что считает долгом окружить вниманием и заботой семьи погибших.