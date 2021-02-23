Взрыв на газопроводе в Оренбуржье заблокировал транзит газа в Казахстан

Взрыв зафиксировали на магистральном газопроводе рядом с селом Мухраново в Оренбургской области, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации региональных властей, причиной ЧП стала утечка газа. К счастью, обошлось без жертв.

Из-за взрыва пришлось временно приостановить транзит газа в Казахстан. После этого голубое топливо пустили по запасной схеме.

"Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии, – уточнили в региональном правительстве. – По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня".

На месте происшествия работают оперативные службы, ремонтные бригады, а также специалисты Минприроды и экологи.