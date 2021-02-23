Инвалид четверть века ждал выделения квартиры в Алтайском крае

Жительница Алтайского края Александра Руднева стала счастливой обладательницей квартиры площадью 43,7 кв. метров. Как сообщает региональная прокуратура, инвалид 1 группы ждала этого решения почти четверть века.

"Женщина сообщила прокурору региона, что 24 года не может самостоятельно решить свой жилищный вопрос. В 2012 году в ее пользу вынесено решение суда, по которому за ней признано право на обеспечение жильем за счет средств бюджета края в порядке очередности, — уточнили в ведомстве. — Однако ввиду отсутствия свободных жилых помещений государственного жилищного фонда Алтайского края оно ей не предоставлено".

Прокурорская проверка показала, что деньги на выделение жилья инвалиду в 2020 году были, но жилищный вопрос не был решен из-за несостоявшихся конкурсных процедур, которые за полгода пытались провести всего дважды.

Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как прокурор внес представление главе регионального жилищного управления.

Напомним, в феврале начальнику КГКУ "Региональное жилищное управление" Евгению Котугину предъявили обвинение в халатности при обеспечении жильем детей-сирот. По данным следователей, 68% средств от общей суммы на закупку квартир не были освоены из-за неверных действий руководителя.