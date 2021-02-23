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Илон Маск потерял $15 млрд за сутки после обрушения курса биткоина

, ИА "Амител"
Это стоило американцу титула богатейшего человека в мире
Илон Маск / Фото: sm-news.ru

Илон Маск / Фото: sm-news.ru

Всего за одни сутки американский предприниматель Илон Маск стал беднее на 15 млрд долларов из-за падения акций компании Tesla, сообщает РБК.

Это произошло после обрушения курса биткоина, который потерял более 10% от своей стоимости.

Напомним, очередной скачок криптовалюты эксперты связывают с заявлением Маска, который уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам о приобретении биткоинов на крупную сумму принадлежащей ему компанией Tesla. Кроме того, миллиардер уточнил, что продукцию Tesla можно будет покупать за биткоины.

Незадолго до обрушения курса Маск назвал вложения его компании Tesla в биткоин безрассудными, уточнив, что это "попросту менее глупая форма ликвидности, чем сбережения в денежных средствах".

Теперь состояние Маска оценивается в $183 млрд. Это на $3 млрд меньше, чем у обошедшего его в списке Forbes богатейших людей мира основателя Amazon Джеффа Безоса. Именно он теперь лидирует в рейтинге.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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