Авиадебоширы в аэропорту Новосибирска вступили в схватку с полицией

Пьяные мужчины в новосибирском аэропорту Толмачево перед вылетом в Москву стали нецензурно оскорблять других пассажиров, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

По информации правоохранителей, мужчины нарушали общественное спокойствие, а когда члены экипажа самолета попытались их выпроводить, отказались покидать воздушное судно.

"Экипаж вызвал сотрудников полиции. При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении, они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции", – говорится в сообщении ведомства.

Нарушители порядка задержаны. В отношении них возбуждены два уголовных дела за публичное оскорбление и применение насилия против представителей власти.