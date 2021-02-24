До +6°C потеплеет в Алтайском крае

Жаркую для зимы погоду прогнозируют в Алтайском крае в среду, 24 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -0°C до -5°C (по югу – до +6°C). На большей части территории снег, местами метели, по югу – сильный снегопад.

Сохранится ветер, временами его порывы будут достигать до 19 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -2°C до -4°C. Снег и изморозь. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 9 м/с. Гололед может осложнить жизнь автолюбителям.