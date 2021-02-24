Магнитная буря обрушилась на Алтайский край 24 февраля

Магнитная буря началась в Алтайском крае. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, мощность магнитных волн в 6:00 по местному времени достигла пяти баллов.

Ожидается, что буря продлится примерно до 9:00. Приблизительно до 15:00 магнитосфера останется возмущенной, после чего вернется к нормальным значениям.

Сильнее всего магнитные волны оказывают влияние на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями, утверждают специалисты. Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Наиболее мощные из них вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается число самоубийств.