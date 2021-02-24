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Госдолг России вырос почти на 40% в 2020 году

, ИА "Амител"
В общей сложности государственный долг страны достиг 18,99 трлн рублей – это 17,8% ВВП, свидетельствуют данные Счетной палаты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За 2020 год государственный долг России вырос на 5,4 трлн рублей, или на 39,9%. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

В ведомстве подчеркнули, что в общей сложности российский госдолг достиг 18,99 трлн рублей – это 17,8% ВВП.  Для сравнения: в 2019 году этот показатель равнялся 13,57 трлн рублей, или 12,3% ВВП.

Также добавляется, что внутренний долг страны вырос на 4,6 трлн рублей, или на 45,4%, составив 14,791 трлн рублей. Кроме того, внешний долг в иностранной валюте увеличился на 1,9 млрд долларов, или на 3,5%, и достиг отметки 56,8 млрд долларов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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