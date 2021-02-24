Назван способ улучшить зрение без операций за три минуты в день

Врач-офтальмолог Руи Хирамацу назвал три метода, которые позволят улучшить зрение без хирургического вмешательства. Об этом пишет abc.es.

Так, Хирамацу советует по три минуты в день упражняться с пятнами Габора – специальными рисунками для нахождения отличий. По словам медика, уже через две недели наступят первые улучшения, а явные – через 28 дней.

Также медик рекомендовал термотерапию. Для этого нужно намочить полотенце и подогреть его в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Затем теплую ткань следует приложить на закрытые веки и ждать, пока не остынет.

И, наконец, третий метод – шпинат. Регулярное употребление этого растения поспособствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что американские ученые смогли частично вернуть зрение ослепшим людям. Для этого они использовали методику, при которой сигналы с закрепленной на голове камеры отправляли массивы электродов, стимулирующие нервные клетки.