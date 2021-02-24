Мастера красивой улыбки. Стоматологи рассказали, как не допустить развитие кариеса

Кариес и его осложнения – главная причина, по которой взрослые и дети оказываются в кресле стоматолога. За этим диагнозом скрывается поражение зуба, связанное с разрушением его верхнего слоя – эмали, а затем и внутреннего – дентина. Один из лучших способов профилактики кариеса – ежедневная гигиена полости рта, а также регулярные профессиональные чистки у стоматолога. Например, в "Стоматологическом центре на Ленинградской".

Достать до проблемных зон

Основные признаки кариеса: неприятные ощущения при контакте зуба со сладкой, кислой, холодной или горячей пищей. О его появлении также могут говорить потемнения эмали, шероховатые участки на поверхности зуба, неприятный запах изо рта, а также образование различных дефектов в твердой ткани зуба. Боль свидетельствует о развитии острой стадии заболевания. Диагноз устанавливает стоматолог, основываясь на симптомах и осмотре внешних повреждений зуба. Стадию патологии специалист уточняет при помощи рентгенографии или радиовизиографии.

"Если кариес своевременно не лечить, он приведет к осложнениям. Сначала к пульпиту (воспалению нервного пучка зуба). Затем – к периодонтиту (воспалению окружающих тканей). Нерегулярная или некачественная гигиена способствует скапливанию налета, которое влечет воспалительные процессы десен, а также образование наддесневых и подвесных отложений. В дальнейшем это грозит развитием пародонтита – воспаления десен. В результате они начинают кровоточить, доставлять дискомфорт. Образуются пародонтальные карманы, в которых при обострениях возможно появление гноя, возникает неприятный запах изо рта", – рассказала стоматолог-хирург "Стоматологического центра на Ленинградской" Анна Гончарук.

Врач рекомендует в домашнем уходе использовать не только зубные пасты и щетки, но и флоссы – специальные нити, ирригаторы, ершики, эликсиры и ополаскиватели.

"Наиболее проблемными зонами при чистке зубов традиционно являются внутренняя сторона нижних резцов, язычная поверхность на нижних жевательных зубах и наружная часть верхних жевательных. Эти места привычная щетка не может очистить – нужно брать ультразвуковую или электрическую щетку, которая снабжена вращающейся в разные стороны головкой. Она делает чистку зубов более рациональной и качественной. Ультразвуковые зубные щетки без абразивного вмешательства удаляют целые цепочки и скопления бактерий, как на поверхности зуба, так и на глубине примерно 5 мм внутрь десны. Кроме того, можно воспользоваться ирригатором. Он без механического давления с помощью давления водяной струи вычищают межзубное пространство, зубодесневые складки и внутренние поверхности зубов. Среди преимуществ ирригатора – массажный лечебный эффект и возможность регулировать силу напора воды", – рассказала Анна Гончарук.

Стоматолог рекомендует особенно тщательно чистить зубы перед сном, чтобы снизить негативное влияние бактерий на полость рта и зубов. Утренняя чистка зубов освежит полость рта и усилит кровообращение. Правильная чистка зубов способна не только предотвратить появление заболеваний зубов и десен, но также убережет человека от развития воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

А вот отбеливанием зубов не стоит злоупотреблять, предупреждает специалист. Она отметила, что очень важно раз в полгода посещать стоматолога для проведения профессиональной профилактической чистки зубов. Это позволит очистить зубы от камня и налета.

Беречь зубы смолоду

Стоматологи уверяют – очень важно прививать привычку ухаживать за ротовой полостью еще в детстве.

"Молочные зубы, как и постоянные, подвержены кариесу. Но его осложнения у детей развиваются намного быстрее, чем у взрослых. Любая кариозная полость – очаг хронического воспаления, которое может привести к серьезным последствиям. Самые распространенные – такие же, как у взрослых, – пульпит и периодонтит. Эти заболевания могут нести серьезный вред зачаткам постоянных зубов – от несформированности эмали постоянного зуба до полной гибели зачатка. Многие родители предпочитают не лечить молочные зубы, а удалять их. Это ошибка. Раннее удаление молочных зубов приводит к так называемому сдвиганию, перемещению постоянных зубов и в дальнейшем это повлечет длительное лечение у ортодонта", – отметила детский стоматолог "Стоматологического центра на Ленинградской" Анна Иванникова.

Детям также необходимо проводить гигиену полости рта дважды в день. Как правило, первая зубная щетка – силиконовый напальчник – приобретается после прорезывания первых молочных резцов. С его помощью, не травмируя десны, можно очищать зубки от налета. Паста в этот период не используется, поясняет врач.

Вторую щетку – с мягкой щетиной – стоматологи рекомендуют приобретать в год. В этом возрасте уже можно использовать специализированные пасты, в состав которых входят молочные ферменты и ксилит, а для профилактики кариеса применять реминерализирующие препараты (например, гели). Их наносят, как правило, после чистки зубов в течение 14 дней – раз в полгода.

Детям в возрасте от 3 до 7 лет нужна зубная щетка с мягкой щетиной, но уже большего размера. Если у ребенка много кариозных полостей или есть проблемы с эмалью, специалисты рекомендуют пасту с содержанием фтора. При появлении меловидных пятен – начальных проявлений кариеса – реминерализирующие пасты. При воспалительных процессах на деснах – пасты с лечебными травами. Менять щетку детям нужно так же раз в 2 месяца. В случае если ребенок переболел ангиной или стоматитом, чтобы не было повторного заноса бактерий, от старой щетки лучше избавиться.

Взрослым необходимо контролировать, как дети чистят зубы, до 10 лет, чтобы исключить вероятность заглатывания паст и гелей. По этой же причине с ополаскивателями торопиться не стоит, а вот флоссами уже можно пользоваться. В 12 лет меняются последние молочные зубы, и уход за полостью рта уже ничем не отличается от "взрослого".

"Основная процедура по уходу за детскими зубами – профессиональная чистка. Такая гигиена выполняется специализированными зубными пастами с высокой абразивностью для снятия как мягкого зубного налета, так и пигментированного, который у детей встречается довольно часто. Молочные зубы нельзя чистить ультразвуком. Его можно начинать применять при сменном прикусе (когда наряду с молочными появляются постоянные зубы). По окончанию профессиональной чистки детям рекомендовано глубокое фторирование эмали зубов", – отметила Анна Иванникова.

Чтобы поддерживать здоровье и красоту зубов, важно не забывать о рациональном питании, о гигиене полости рта, а также о профилактических осмотрах у врача-стоматолога. Проводить их нужно два раза в год. Своевременный визит к врачу позволит вовремя выявить кариес, а также избавит от многих проблем.

"Стоматологический центр на Ленинградской"

Адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 225в

Тел: +7 (3852) 25-32-32

E-mail: info@stomcenter22.ru

СайтИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста