Землетрясение произошло в горах Алтая

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксировали в Улаганском районе Республики Алтай утром в среду, 24 февраля. Об этом сообщают в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре к востоку от села Улагана и примерно в 257 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска на границе с Республикой Тыва. Согласно информации от специалистов, в эпицентре интенсивность сотрясений достигла 3,4 балла по шкале MSK-64.
Напомним, в январе произошло землетрясение, эпицентр которого был в Монголии. Толчки ощутили и сибиряки, а сильнее всего тогда трясло Туву.
Комментарии
по времени во сколько было?
как там посёлок Язула?
Хотя для них 3 балла это не землетрясение
24.02.2021 11:58
- гость -
по времени во сколько было?
где-то в 5 утра
подумаешь, главное по просьбе строителей пересмотрели зону сейсмики для Барнаула в сторону ее уменьшения...
24.02.2021 12:48
- гость -
по просьбе строителей? А вы готовы платить за жильё в два раза дороже? Закажите, вам персональео построят сейсмоустойчивое.
Больше ни ногой в Республику Алтай
24.02.2021 13:04
- гость
Такое жильё сейчас есть местном на рынке. Это дома, построенные по принципу монолитов.
24.02.2021 13:04
- гость -
Не заливайте,дороже но не в 2 раза. А вы готовы к тому,что вас накроет бетонной,надгробной плитой?