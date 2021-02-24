Землетрясение произошло в горах Алтая

Подземный толчок магнитудой 3 зафиксировали в Улаганском районе Республики Алтай утром в среду, 24 февраля. Об этом сообщают в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 91 километре к востоку от села Улагана и примерно в 257 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска на границе с Республикой Тыва. Согласно информации от специалистов, в эпицентре интенсивность сотрясений достигла 3,4 балла по шкале MSK-64.

Напомним, в январе произошло землетрясение, эпицентр которого был в Монголии. Толчки ощутили и сибиряки, а сильнее всего тогда трясло Туву.