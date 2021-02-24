Киприоты потребовали выгнать с острова алтайского следователя-насильника Сатлаева

Бывшего горно-алтайского следователя Александра Сатлаева, которого полицейские задержали в Северном Кипре после побега из тюрьмы, предлагают отправить для отбывания наказания в Россию. Такую инициативу высказали руководители гражданских ассоциаций.

Как пишут "Новости Горного Алтая", по словам председателя Народной партии Кудрета Озерсая, который в 2019 году был министром иностранных дел, после первого задержания Сатлаева он связывался с представителями России, однако тогда решить вопрос об экстрадиции не удалось. Сейчас же Озерсай уверен, что у властей есть шансы выслать преступника на родину.

В качестве причины побега Сатлаева глава Ассоциации полицейских в отставке Нуреттин Чиракоглу назвал "ужасное состояние никосийской тюрьмы". По его словам, несколько месяцев назад завершилось строительство новой колонии, однако из-за бюрократических проволочек и пандемии коронавируса ее пока не запустили.

Старую тюрьму при этом успели забросить и сейчас она ветшает. Там почти не осталось камер видеонаблюдения, а решетки с окон легко снимаются. Кроме того, каждый день в комплексе отключают электричество, а большинство сотрудников находятся на карантине из-за COVID-19.

Напомним, в ночь на 4 августа 2019 года в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день – им оказался экс-старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин, причем "расследованием" этих инцидентов занимался он же. Тогда Салтаева судили за причастность к 11 изнасилованиям.

В 2019 году он вышел на свободу, и почти сразу совершил нападение на женщину, а после улетел из России на Кипр. Однако вскоре его задержали и там: Сатлаев напал на женщину и начал ее душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро.

10 февраля СМИ сообщили о побеге Сатлаева – бывший следователь сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре около 18:00. 12 февраля стало известно, что полицейские поймали россиянина. Выяснилось, что он сбежал через фургон с продуктами, узнав график его прибытия через небольшое наручное радио. Следующие три дня Сатлаев прятался в заброшенном доме.