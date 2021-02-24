39 автомобилей столкнулись на российской трассе

39 автомобилей столкнулись на трассе Уфа – Оренбург в Башкирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.
ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в сильную метель. В нем пострадали 10 человек, среди них – две девочки в возрасте 12 и 16 лет.
Ведомство начало разбирательство. Правоохранители выясняют причины и условия возникновения аварии. Также уточняется, что при обследовании уличной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено.
Напомним, 22 февраля в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Тогда пострадали три человека, одного из них госпитализировали.
Комментарии
Кто там в кого въехал искать походу не будут
недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено
___
Ну, видно же! снега нет, солнце светит
Кто там в кого въехал искать походу не будут
Дознавателю придется. И как там схему ДТП рисовать
Фото с дрона. Схемы прошлое.
Там вчера даже занятия в школах отменили. Куда все мчались в такую погоду?
а вчера были занятия в школах?
24.02.2021 13:37
- гость -
На сегодня отменены. И не только там. Еще в Тюменской и Челябинской областях.