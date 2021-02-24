39 автомобилей столкнулись на российской трассе

39 автомобилей столкнулись на трассе Уфа – Оренбург в Башкирии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление ГИБДД.

ДТП произошло на 80-м километре трассы в Аургазинском районе в сильную метель. В нем пострадали 10 человек, среди них – две девочки в возрасте 12 и 16 лет.

Ведомство начало разбирательство. Правоохранители выясняют причины и условия возникновения аварии. Также уточняется, что при обследовании уличной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено.

Напомним, 22 февраля в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Тогда пострадали три человека, одного из них госпитализировали.