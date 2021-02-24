Среда, 24 Февраль, 16:07

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,98
€ 89,66
-7°


4200902 +11749
Обь
-15см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и законности. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

Лучший друг городского жителя. Как правильно выбрать электросамокат

, ИА "Амител"
Модели самокатов отличаются по весу, скорости передвижения и запасу хода

На улицах часто можно встретить людей на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Это не просто "игрушка", а удобное и экологичное средство передвижения. Такие гаджеты позволяют быстро добраться в любую точку города, минуя пробки и загруженный общественный транспорт.

С каждым днем на рынке растет ассортимент современного электротранспорта. Однако наиболее популярными остаются самокаты. Разберем, чем модели отличаются между собой и как выбрать подходящий для себя.

Для дальних поездок

Компания Segway-Ninebot является одним из лидеров в разработке электротранспорта. Одна из популярных моделей – KickScooter Max G30LP. Этот самокат может ехать 40 км без подзарядки с максимальной скоростью 30 км/ч.

Модель отлично подойдет для быстрого перемещения по городу. Самокат легко складывается, что упрощает транспортировку. Вес устройства – 17,5 кг, а грузоподъемность – 100 кг.

Для сложной дороги

Однако не всем нужен такой запас хода, тем более что большая батарея значительно увеличивает вес электросамоката. Тогда можно обратить внимание на модель KickScooter E25A. Это транспортное средство весит чуть больше 14 кг, но и запас хода на одном заряде составляет только 25 км.

В целом это прочный и быстрый электросамокат, который развивает скорость до 28 км/ч, даже если дорожное покрытие неидеально. Изюминкой этой модели стали 9-дюймовые высокоэластичные шины: они отлично амортизируют, при этом защищены от проколов.

Для легких передвижений

Самая легкая и компактная модель в линейке компании – KickScooter Air T15. Пробег на одном заряде составляет 12 км, что позволило снизить вес самоката до 10,5 кг. При этом устройство может набирать скорость до 20 км/ч.

Корпус выполнен из прочного, но легкого алюминия. Это очень красивая модель, которая будет приковывать к себе взгляды окружающих. Самокат рассчитан на 100 кг нагрузки и подойдет как взрослому человеку, так и подростку. 

В магазине AVplaza.RU в ТРЦ Galaxy представлен весь модельный ряд Segway-Ninebot, а также других брендов. Все электросамокаты вы можете посмотреть прямо в магазине, на втором этаже ТРЦ или заказать на сайте в разделе Segway-Ninebot.

Материалы по теме

ООО "АВПЛАЗА.РУ". ИНН 2225184505КПП222501001, ОКПО 19233043, ОГРН 1172225032320. Юр. и факт. адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Максима Горького, дом 29, офис 217, директор Черных Денис Александрович. Банк: расч. счет № 40702810502000016237, БИК 040173604, кор. счет № 30101810200000000604, доп. офис №8644/0794, 656038, ПАО "Сбербанк", г. Барнаул, пр. Комсомольский, 106а.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
16:03
Глава алтайского Минкульта поблагодарила хирурга, который оперировал ее после ДТП 0
15:55
Россияне стали чаще пить водку 0
15:46
Барнаульцы могут увидеть сани, в которых по городу возили Сталина 0
15:33
Более 4,2 млн россиян заразились коронавирусом с начала пандемии 0
15:20
20-летнего водителя будут судить за смертельное ДТП в Алтайском крае 0
15:09
Лучший друг городского жителя. Как правильно выбрать электросамокат 0
14:57
На Алтае наградят водителя автобуса, который помог эвакуироваться людям из горящего ТЦ 1
14:45
Глава Барнаула рассказал, когда дорожники приступят к реконструкции моста на Новом рынке 11
14:31
Алтайский завод задолжал работникам более 3 млн рублей 0
14:16
Жителей Алтайского края предупредили о сильном штормовом ветре 0
14:05
Женщина-водитель погибла, уходя от погони в Благовещенске 10
13:54
Россиянам рассказали о наступлении новой климатической эпохи 0
13:44
Киприоты потребовали выгнать с острова алтайского следователя-насильника Сатлаева 2
13:32
Один из пострадавших сотрудников Бийской ТЭЦ скончался в больнице 3
13:21
Звезда "Универа" захотела усыновить ребенка 1
13:06
В Рубцовске перед гаражом пенсионера установили два столба и накидали земли у ворот 8
12:55
39 автомобилей столкнулись на российской трассе 7
12:42
Водитель автобуса помог эвакуировать людей из горящего ТЦ в Горно-Алтайске 3
12:30
Послушать Марс. Ровер Perseverance передал на Землю видео и аудио с Красной планеты 4
12:18
Почти 80 единиц техники убирают снег в Барнауле 24 февраля 0
12:04
Сотрудники МЧС эвакуировали посетителей супермаркета Leroy Merlin в Барнауле 2
11:53
Землетрясение произошло в горах Алтая 8
11:40
Власти Алтайского края назвали стоимость путевок в детские летние лагеря 9
11:28
Торговый центр загорелся в Горно-Алтайске. Видео 2
11:16
11 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 10
11:05
Мастера красивой улыбки. Стоматологи рассказали, как не допустить развитие кариеса 3
10:56
О счетчиках, платежах и законности. Задай вопрос специалистам БГЭС
Ответы начнут поступать 25 февраля
10:45
Всего один новый случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай за сутки 0
10:33
Барнаулец украл забытые в тренажерном зале дорогостоящие наушники 0
10:22
В Алтайском крае краснокнижным соколам набили татуировки 0
10:10
Пьяные пассажиры устроили дебош перед вылетом из Новосибирска. Видео 27
09:58
Назван способ улучшить зрение без операций за три минуты в день 1
09:44
Первый отель открылся в туркластере "Белокуриха горная" 7
09:31
Эксперт объяснил, как распознать фотомонтаж 3
09:15
Ковидный, но не кризисный. "Алтайэнергосбыт" опубликовал итоги 2020 года 0
09:02
Размер подъемных выплат молодым учителям увеличили еще в одном районе Алтайского края 7
08:45
Госдолг России вырос почти на 40% в 2020 году 20
08:32
Ввод жилья в Алтайском крае в 2021 году упал в два раза 7
08:18
Ученый заявил о рекордной концентрации углекислого газа в атмосфере 5
08:01
О серьезных диагнозах мужчин: уролог поможет продлить интимную жизнь и зачать детей 5
07:40
Минтруд хочет изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию 0
07:25
Жилищные сертификаты на детей-сирот в Алтайском крае смогут получить 166 человек 5
07:07
Компания "Стройберг" расширяет свое присутствие в СФО 0
06:49
Семейные фотографии, которые повторили годы спустя 9
06:27
Магнитная буря обрушилась на Алтайский край 24 февраля 1
06:06
До +6°C потеплеет в Алтайском крае 0
23:36
Такой день. Ночная погоня в Барнауле и празднование Дня защитника Отечества 1
22:40
В Алтайском крае военные перекроют движение 24 февраля 2
21:43
Авиадебоширы в аэропорту Новосибирска вступили в схватку с полицией 9
20:41
Виктор Томенко наградил военных в честь Дня защитника Отечества 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.