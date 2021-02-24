Лучший друг городского жителя. Как правильно выбрать электросамокат

На улицах часто можно встретить людей на электросамокатах, гироскутерах и моноколесах. Это не просто "игрушка", а удобное и экологичное средство передвижения. Такие гаджеты позволяют быстро добраться в любую точку города, минуя пробки и загруженный общественный транспорт.

С каждым днем на рынке растет ассортимент современного электротранспорта. Однако наиболее популярными остаются самокаты. Разберем, чем модели отличаются между собой и как выбрать подходящий для себя.

Для дальних поездок

Компания Segway-Ninebot является одним из лидеров в разработке электротранспорта. Одна из популярных моделей – KickScooter Max G30LP. Этот самокат может ехать 40 км без подзарядки с максимальной скоростью 30 км/ч.

Модель отлично подойдет для быстрого перемещения по городу. Самокат легко складывается, что упрощает транспортировку. Вес устройства – 17,5 кг, а грузоподъемность – 100 кг.

Для сложной дороги

Однако не всем нужен такой запас хода, тем более что большая батарея значительно увеличивает вес электросамоката. Тогда можно обратить внимание на модель KickScooter E25A. Это транспортное средство весит чуть больше 14 кг, но и запас хода на одном заряде составляет только 25 км.

В целом это прочный и быстрый электросамокат, который развивает скорость до 28 км/ч, даже если дорожное покрытие неидеально. Изюминкой этой модели стали 9-дюймовые высокоэластичные шины: они отлично амортизируют, при этом защищены от проколов.

Для легких передвижений

Самая легкая и компактная модель в линейке компании – KickScooter Air T15 . Пробег на одном заряде составляет 12 км, что позволило снизить вес самоката до 10,5 кг. При этом устройство может набирать скорость до 20 км/ч.

Корпус выполнен из прочного, но легкого алюминия. Это очень красивая модель, которая будет приковывать к себе взгляды окружающих. Самокат рассчитан на 100 кг нагрузки и подойдет как взрослому человеку, так и подростку.

В магазине AVplaza.RU в ТРЦ Galaxy представлен весь модельный ряд Segway-Ninebot, а также других брендов. Все электросамокаты вы можете посмотреть прямо в магазине, на втором этаже ТРЦ или заказать на сайте в разделе Segway-Ninebot.

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