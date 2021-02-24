Алтайский завод задолжал работникам более 3 млн рублей

Более 3 млн рублей задолжали работникам бийского ООО "Механический завод" за июль и август 2020 года. Прокуратура города для защиты прав заводчан направила в суд 73 исковых заявления о взыскании задолженности.

Как рассказала "Вестям Алтай" помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, иски о взыскании уже удовлетворены и задолженность погашена в полном объеме. Также по инициативе ведомства руководителя предприятия привлекли к административной ответственности, а в Государственной трудовой инспекции ему объявили предупреждение.

Напомним, что это уже не первый случай, когда сотрудникам завода помогают добиться выплаты зарплаты. В 2018 году благодаря прокуратуре организация погасила долг по заработной плате на сумму более 2,4 млн рублей. По информации правоохранителей, в 2019 году предприятие полгода не выплачивало зарплату.

В январе 2021 года экс-директор Валерий Плотников предстал перед судом по обвинению в невыплате зарплаты, повлекшей тяжкие последствия. Сам бывший руководитель тогда заявил о том, что был лишен возможности управлять хозяйственной деятельностью предприятия вследствие "рейдерского захвата".