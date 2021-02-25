Крадущийся соболь, ревущий бык. Алтайский заповедник показал новые кадры фотоловушек

Обработка и подготовка кадров к публикации: Юрий Калинкин, ведущий научный сотрудник Алтайского заповедника

Алтайский государственный природный заповедник опубликовал новые фотографии своих обитателей. Снимки, на которых были запечатлены маралы, быки, медведи и другие животные, получены из фотоловушек, установленных осенью 2020 года. В конце января – начале февраля 2021 года в заповеднике прошли экспедиции в юго-восточной части побережья Телецкого озера, в ходе которых и были проверены регистраторы. Всего на них было сделано более 22 тысяч снимков. Сотрудниками заповедников были представлены некоторые из них.