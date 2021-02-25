"Мемориал Рувима Кура": в Барнауле пройдет этап Кубка России по быстрым шахматам

В Барнауле пройдет шахматный турнир ​"Мемориал Рувима Менделевича Кура" – этап Кубка России по быстрым шахматам. Участников фестиваля ждут необычные сеансы одновременной игры, лекция именитого тренера, а также сам турнир с призовым фондом 500 тысяч рублей.

Открытие турнира состоится 27 февраля в 09:30 в концертном зале "Сибирь" (проспект Ленина, 7). В связи с наплывом участников будут организованы два турнирных зала. Первый (основной) будет расположен в шахклубе, а второй (дополнительный) – в ТЦ "Ультра".

Программа XI ​"Мемориала Рувима Менделевича Кура"

26 февраля. Регистрация участников

15:00-17:00 Академия шахмат Алтайского края, ТЦ "Заря" (ул. Власихинская, 166). Сеанс одновременной игры вслепую на восьми досках. Сеансер – международный гроссмейстер Павел Понкратов (Москва).

15:00-17:00 Торговый центр "Ультра" (ул. Гоголя, 47). Сеанс одновременной игры на 20 досках для юных шахматистов. Сеансеры – международные гроссмейстеры Евгений Алексеев (Санкт-Петербург) и Игорь Лысый (Екатеринбург).

Записаться можно через председателя детско-юношеской комиссии ФШАК – Дмитрия Косачева. Заявки принимаются на электронный адрес Kos-dmitrij@yandex.ru.

16:00-20:00 Краевой шахматный клуб (ул. Гоголя, 42). Регистрация участников соревнований.

18:00-19:30 Краевой шахматный клуб (ул. Гоголя, 42). Лекция для всех делающих международного гроссмейстера, старшего тренера мужской сборной России по шахматам Александра Мотылева (Москва). Тема лекции – "По следам турнира в Вейк-ан-Зее".

27 февраля. Первый игровой день

09:30-10:00 Концертный зал "Сибирь" (пр. Ленина, 7). Торжественная церемония открытия соревнований. Жеребьевка первого тура.

10:00-16:00 Краевой шахматный клуб и ТЦ "Ультра". 1-6 туры.

28 февраля. Второй игровой день

10:00-16:00 Краевой шахматный клуб и ТЦ "Ультра". 7-11 туры.

17:00-18:00 Краевой шахматный клуб. Церемония закрытия соревнований.