Эффекты пандемии, или Как 2020-й изменил рынок труда и кого сейчас ищут работодатели

Пандемия коронавируса заставила многих пересмотреть принципы работы. Медики почувствовали большие деньги и больше не хотят работать за нищенскую зарплату, а работодатели, пережив трудный период работы в ограничениях, предъявляют к сотрудникам новые требования. О том, как 2020 год изменил рынок труда, каких сотрудников желают видеть в своих компаниях работодатели, почему менять работу каждые полтора года – нормально и почему специалистов из Алтайского края ценят в Центральной России, рассказала руководитель "Студии HR-проектов Штат 3" Татьяна Кириленко. Также мы поговорили о том, почему региональным компаниям на удаленке было тяжелее, чем федеральным, как выбирать будущую профессию старшеклассникам и в каком случае возраст становится помехой карьере.

Эффекты пандемии: хоум офис

В Барнауле до сих пор есть компании, которые работают на удаленке и пока возвращаться в офис не планируют. Оказалось, что это удобно, а самое главное – эффективно. Причем довольны все: как сотрудники, так и работодатели, говорит Татьяна. Например, работодатель понял, что незачем содержать офис 140 кв.м, если люди успешно работают из дома. А сотрудникам удобно, что обеденный перерыв они проводят дома, могут проконтролировать детей, не тратят время на дорогу и вообще оказалось, что дома от работы они меньше отвлекаются.

"Я знаю компании в Барнауле, сотрудники которых не почувствовали серьезного дисбаланса. Только в самом начале – неделя-две, когда для всех это было непонятно и требовалось время перестроиться. Но сейчас они понимают, что им так лучше, они смогли организовать свою работу эффективно", – рассказывает Кириленко.

Но такая эффективная ситуация только в тех компаниях, руководители которых вовремя сориентировались и создали правильную среду работы сотрудников из дома, подчеркивает эксперт:

"Некоторые уже на первой неделе самоизоляции поняли, что все это надолго. И сразу же стали проводить стратегические сессии в своих компаниях: объясняли сотрудникам, как они теперь будут взаимодействовать. Я знаю организации в Барнауле, которые нанимали специалиста и он прописывал им регламент взаимодействия в новых условиях. Какие-то компании полностью организовали рабочее место сотрудникам дома. Не просто привезли ноутбук или компьютер, но и стол, и кресло, вплоть до новых шкафчиков/полочек, если их не хватало. И эти компании сейчас говорят: давайте в таком режиме еще поработаем до лета, а там посмотрим. У них все хорошо".

Большинство барнаульских компаний к удаленному формату все же приспособиться не смогли. И главная причина в том, что в новый режим не смог встроиться сам руководитель.

"Например, с утра он занимается своими личными делами. Собрался поработать только к обеду или даже позже. В итоге на часах уже 20:00 или 21:00, а он все еще продолжает ставить задачи сотрудникам. А те работают с 9 утра, но не могут возразить. И получается, что у них просто бесконечный рабочий день. Я хочу подчеркнуть, все зависит от руководителя: если он сумел встроиться в эту систему и наладить эффективный процесс – вовремя проконтролировать и спланировать, если он понимает, когда можно сотрудника потревожить в неурочное время, а когда вопрос может и подождать, то компания будет работать эффективно и на удаленке".

Слишком в себя поверили

Дистанционный формат работы спровоцировал сразу несколько интересных эффектов на рынке труда. Первый: отток представителей творческих профессий во фриланс весной и летом. Однако сейчас "наплававшись" вдоволь большинство из них возвращаются обратно в организации.

"Когда началась удаленка, некоторые поверили, что они очень самостоятельные и вполне могут работать сами на себя, ведь есть и клиенты, и наработки. Большей частью это касалось творческих профессий: дизайнеров, проектировщиков. Но потом оказалось, что далеко не все могут успешно работать на фрилансе. Для этого нужен железный самоконтроль и самодисциплина, нужно просыпаться рано утром и садиться работать вовремя, а не непонятно когда. Появляются просрочки, срываются договоренности, заказов становится меньше. Ну или человек понял, что для успешной работы на фрилансе ему не хватает компетенций: не каждый может выстроить правильно разговор с клиентом, снять его потребность, составить договор. И сейчас эти люди начинают возвращаться в организации".

Блогеры, вернее их количество – это еще один эффект пандемии, говорит Кириленко. Во время самоизоляции люди соскучились по общению и начали делиться своей жизнью с окружающими. "Кто-то почувствовал, что это будет востребовано, поймал волну и смог на этом заработать. Это тоже про работу, про карьерные треки, которые люди начали в себе развивать. С одной стороны, нормально, и на это был свой потребитель. Но сейчас эйфория прошла, люди стали более избирательны в потребляемом контенте".

Врачи узнали, что такое деньги

Еще один эффект пандемии коронавируса: медики в Алтайском крае (и не только) узнали, что такое хорошая зарплата. Теперь они возвращаться к прежнему, "допандемийному" уровню заработка не хотят. И это заставляет работодателей, пусть и неохотно, но откликаться на их пожелания, отмечает специалист:

"В ковидных госпиталях зарплата медиков была очень хорошей в сравнении с теми деньгами, которые они получали до пандемии. Это, безусловно, оправдано теми условиями, в которых приходилось работать. Но тем не менее именно в этот период многие медики впервые в жизни начали зарабатывать такие большие деньги. Сейчас ковидные госпитали закрываются, и этим сотрудникам предлагают вернуться на прежние 15 тысяч рублей. А они уже почувствовали совсем другой уровень жизни. И сейчас эти специалисты выходят на рынок с новым запросом. А медицинская сфера, особенно госучреждения, к этому не готовы. Частные клиники вынуждены подстраиваться под новый запрос. И сейчас мы уже отмечаем, что в частных клиниках зарплаты выросли на 20-30%. По крайней мере, для среднего персонала. Это приличный рост для нашего региона".

Медики, пожалуй, стали единственными на рынке труда Алтайского края, чьи зарплатные ожидания резко выросли за последний год, отмечает Кириленко. В других профессиональных сферах запросы к зарплате поднялись незначительно – максимум на 5 тысяч рублей. Произошло это в первую очередь потому, что люди хотят компенсировать рост цен. Но при этом, когда они приходят на переговоры к работодателю, они готовы согласиться на зарплату чуть-чуть ниже заявленной.

Доставку заказывали?

В целом пандемия не нанесла большого урона рынку труда в Алтайском крае. Региону удалось избежать массового сокращения рабочих мест, а количество вакансий практически такое же, как и в прежние годы.

"В Алтайском крае удалось избежать больших сокращений потому, что многим организациям достаточно быстро разрешили выйти на работу, чем, например, это произошло в европейской части страны. Я не заметила, чтобы и количество вакансий сократилось. Предприятия переставали рассматривать соискателей, может быть, только в апреле, когда было непонятно, что будет дальше. Все остальное время ситуация по вакансиям в крае была идентична с прошлыми годами. Сезонное затишье, как всегда возникло перед Новым годом и из-за череды праздников с 23 февраля по 8 марта. Но в целом и сейчас и у соискателей, и у работодателей есть выбор", – объясняет эксперт.

По словам Татьяны Кириленко, сохранить стабильность на рынке труда помогло и то, что многие предприятия быстро среагировали. Например, магазины своих продавцов переквалифицировали в курьеров-доставщиков. Кто-то отвозил товар на примерку и организовал бесконтактную доставку.

"Наверняка обратили внимание: в пандемию в Барнауле курьерская доставка стала массовым явлением. До этого она не была настолько развита. И вряд ли она уже уйдет. Сейчас даже продукты люди привыкли покупать дистанционно", – обращает внимание специалист.

"Главное, чтобы характер легкий", или Кого ищут работодатели

2020 год заставил работодателей пересмотреть требования к сотрудникам, отмечает специалист. На первое место вышли не профессионализм, а личностные качества характера: "Они поняли, что повысить профессиональный уровень человека можно, а перевоспитать уже не получится. И поэтому сейчас руководители говорят, что их будущий сотрудник должен обладать такими качествами, как гибкость, умение подстраиваться под обстоятельства, не бояться перемен. И главное – чтобы человек был с активной жизненной позицией", – рассказывает эксперт.

Гораздо труднее, по ее словам, стало найти работу тем, кто ворчлив, апатичен или чересчур скептичен: "Потому что в условиях, когда и без того всем было тяжело, такие люди вносили серьезный дисбаланс, требовали большего внимания и эмоциональных затрат со стороны работодателя. И поэтому сейчас они рассматривают соискателей с легким характером. И еще: работодатель уже не готов вкладываться в сотрудника, который не умеет коммуницировать, например, по зуму. Как будто год назад вся страна прошла такие "военно-полевые сборы" по овладению этими знаниями. И теперь работодателю нужно, чтобы соискатель уже приходил, обладая этими компетенциями".

Менять работу или подождать, когда кризис кончится?

Если ваши компетенции позволяют вам претендовать на более высокую должность и зарплату, значит, действуйте, не оглядываясь на кризис или пандемию, советует Татьяна Кириленко.

"Даже если вы не планируете менять работу, я советую периодически выходить на рынок вакансий и смотреть: а что там есть, что предлагается, какие компетенции сейчас востребованы? И обязательно ходите на собеседования. Это помогает поддерживать свой профессиональный уровень. Вы понимаете, чего вы стоите и чему вам, может быть, стоит научиться, чтобы развивать карьеру".

Если вы твердо решили сменить работу, то идеальным вариантом будет сразу же обсудить этот вопрос с нынешним работодателем.

"Можно сказать в своей компании: я вас люблю, ценю, но я уже вырос и хочу себя попробовать вот в этом и этом. А вдруг ваш руководитель может выполнить ваши ожидания? Может, вам предложат развивать компетенции внутри своей фирмы? Нужно честно ответить самому себе: почему я хочу уволиться? Если это напряженные личные отношения с кем-то в компании, вы уверены, что на новом месте такого не будет?

Но если компания не может обеспечить вам рост, тогда можно честно говорить: я буду у вас пока работать, но смотрю, что есть на рынке. Потому что каждый человек должен расти, если он этого хочет".

О поколениях Z и Y

Специалисты прогнозируют, что представители поколения Y за свою жизнь будут примерно 5-7 раз менять трудовую сферу. И это абсолютно нормально, говорит эксперт: "За полтора или три года работы человек полностью прошел цикл, узнал все, что можно, и пошел развиваться дальше".

А для поколения Z (дети 2000-х, они сейчас только начинают заканчивать вузы и выходить на рынок труда) будет нормально до 20 карьерных планов.

И работодатель, который привык, что он год-полтора потратил на обучение сотрудника, а тот дальше у него трудится полжизни, по этой схеме больше не сможет работать. Ему придется самому перестроиться и понять, что это не плохо:

"Некоторые мои клиенты уже стали понимать это. Например, заинтересованный человек в компании и за один год на своих эмоциях столько может ей дать, сколько другой за пять лет не даст. Поэтому лучше брать каждые полтора-три года новых, но горящих. И не надо этого бояться. Они – другие, они по-другому мыслят. Например, на собеседовании на вакансию менеджера по продажам девушке задают вопрос: "А как вы собираетесь продавать наш товар, если раньше с ним не работали и не знаете его преимущества?" А она удивляется: "Так ведь погуглить можно". Для нее нет препятствий! Поэтому сейчас личностные характеристики ценятся выше профессиональных. Потому что профессиональные можно наработать за счет софтов. Но она не будет сидеть весь день и ждать, когда к ней подойдет старший сотрудник и объяснит. Она уже загуглила, выяснила и сделала. Преимущество такой молодежи в том, что они легко обучаются и очень легко могут находить информацию".

В то же время, по словам Татьяны, работодатели Алтайского края стали с большей готовностью брать на работу возрастных сотрудников:

"Недавно работодатель ставил задачу найти сотрудника 30-40 лет. В итоге взял на работу человека 48 лет. Просто сейчас период молодости значительно продлился. Если раньше женщина в 60 лет это была уже бабушка, то сейчас это активная дама, у нее есть и силы, и здоровье, чтобы работать, и профессиональные компетенции.

Сейчас все зависит не от возраста, а от того, как человек себя чувствует, что он может и как он умеет себя показать. "Если честно, найти к чему придраться можно в любом возрасте: ой, да она уйдет рожать, или уйдет рожать второго; ой, да у нее дети, они болеют; или – да ей же 25 лет, ее всему еще учить надо". В общем, не надо бояться, надо просто правильно себя презентовать. Все зависит от того, насколько развит эмоциональный интеллект, гибкость мышления и есть ли желание учиться. Как только остановился – все, завтра ты уже не востребован. И проблема будет не в твоем возрасте, а в твоем нежелании. Если ты хочешь быть востребован, ты постоянно должен быть активен".

Куда пойти учиться

В ближайшем будущем будут востребованы профессии, связанные с компьютерами, биоинженерия, но это не означает, что какие-то профессии исчезнут совсем. Такое происходит очень редко, чаще всего они просто подстраиваются под новые условия и трансформируются, считает Татьяна Кириленко. Скорее всего, от специалистов потребуются новые компетенции. Например, компании массово выходят на международные рынки. Это означает, что необходимо учить иностранные языки. Особенно детям.

"Квалификация человека со знанием иностранных языков будет гораздо выше, чем у тех, кто этим знанием не обладает. Иностранные языки полезны в экономике, юриспруденции, в продажах. Точно нужен английский. Кроме того, очень многие сейчас работают с китайскими партнерами, а значит, стоит обратить внимание на этот язык", – отмечает Кириленко.

При выборе будущей профессии эксперт советует обращать внимание на те специальности, которые позволят быть востребованным в нескольких сферах. Например, психолог может работать и менеджером по продажам, и HR-специалистом, и отлично ориентироваться в маркетинге.

Но в целом Татьяна Кириленко не советует родителям "всеми силами отправлять ребенка в какой-то вуз": "Есть старая шутка о том, что первое образование для мамы с папой, а второе – для себя. Но зачем тратить время и силы и деньги на то, к чему не лежит душа? Сейчас молодежь время свое считает. Не всем нужен вуз. Кто-то вполне успешно себя ощущает и с ссузовским образованием".

О карьерном консультировании

"Не всегда люди понимают, чего они хотят на самом деле. Человек говорит: "Хочу что-нибудь поменять", но не знает точно, что именно его не устраивает. Чтобы решиться на смену работы, нужно преодолеть страхи и внутренние барьеры. Вот я сижу в этом кресле, а вдруг встану и его потеряю? И вот тут помогает карьерное консультирование. Специалист помогает осознать собственный ресурс, понять. Куда ему двигаться дальше: может быть, правда, менять работу, а может быть, что-то изменить в своей сегодняшней работе", – объясняет Татьяна Кириленко суть карьерного консультирования, которую оказывает "Студия Штат 3".

Эта услуга популярна, но пока больше в европейской части страны. Но в Барнауле тоже уже успели ее оценить. Приходят почти как к психологу: как справиться с профессиональным выгоранием, как решить проблему многозадачности, как поверить в себя и свои компетенции, как вести себя на собеседовании и как правильно продать себя будущему работодателю.

"То же резюме. Очень многие думают, что могут составить его сами. И это было бы здорово, но почему-то большинство даже шаблоны на сайтах поиска работы ленятся заполнить. А уж что пишут студенты вузов о себе: имя-отчество и "работоспособен". Понятно, что нет опыта. Но ведь есть практика, подработки, дипломная работа, проекты, какая-то волонтерская деятельность. Нужно заявлять о своей активности. Это то, что заинтересует", – говорит специалист.

Интересный факт. В Алтайском крае очень многие работают в условиях многозадачности. На одной должности человек может освоить сразу несколько компетенций. И за это специалистов из нашего региона очень ценят.

Татьяна Кириленко: "Условия многозадачности практически везде. И со стороны работодателя это позиционируется как большой плюс: ты приходишь на одну специальность, а мы тебе даем такие условия, позволяем развиваться. А потом наши соискатели из Алтайского края едут в другие регионы, и их там с руками и ногами берут, потому что они крутые и всему наученные".