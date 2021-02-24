Водитель иномарки врезался в лошадь на Алтае и попал в больницу

Очередное ДТП с участием животного произошло в Республике Алтай. Инцидент случился накануне, 23 февраля, на Чуйском тракте.

Как сообщают в пресс-службе республиканского МВД, 56-летний водитель Nissan Cefiro двигался по федеральной трассе в направлении села Шебалино. Примерно в километре от Онгудая под колеса иномарки неожиданно выскочила лошадь. После столкновения автомобиль слетел с дороги.

Водителя госпитализировали. О состоянии животного ничего не сообщается. Сейчас полиция устанавливает личность хозяина лошади.

Напомним, в Горном Алтае регулярно происходят подобные ДТП. Так, в октябре 2020 года мотоциклист из Новосибирской области врезался в лошадь в Кош-Агачском районе, а в августе в аналогичной ситуации по дороге на Телецкое озеро пострадал водитель из Алтайского края.