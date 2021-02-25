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Маме, жене, дочке и коллеге: подборка креативных гаджетов в подарок на 8 Марта

, ИА "Амител"
Если боитесь не угадать с косметикой или украшениями, загляните в магазин оригинальной техники Xiaomi

Правильно выбранный подарок может произвести глубокое впечатление на девушку. Поэтому выбор презента к 8 Марта не должен быть случайным. Нужно учитывать желания и потребности каждой женщины, а также выражать свое личное отношение к ней. 

Если вас интересуют оригинальные идеи подарков на 8 Марта, магазин mi-stores поможет с выбором. В каталоге представлено множество креативных и полезных гаджетов для любой представительницы прекрасного пола.

Для самой близкой

Вам наверняка уже известны пожелания второй половинки. Например, если бытовые вопросы отнимают много времени, хорошим подарком станет робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop или умная мультиварка Xiaomi Mi Induction Heating Rice Cooker. Выбрать в подарок девушке косметику или украшения сложно – можно просто не угадать. Но, например, любая девушка будет рада отличному смартфону Xiaomi Redmi Note 8 Pro в оранжевом цвете или беспроводному блендеру Xiaomi Deerma Juice Blender

Коллегам и сотрудницам

А как выбрать оригинальный подарок коллеге по работе? Если вы ищете индивидуальный презент, обратите внимание на умные часы Xiaomi Amazfit Bip Lite или фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5. А если подарки закупаются для всех сотрудниц – можно выбрать термокружку Xiaomi Viomi Portable Thermos W8, внешний аккумулятор Xiaomi Mi Powerbank 3 10000mAh Ultra или другие аксессуары из ассортимента магазина.

Для девочек 

Еще несколько лет назад на 8 Марта девочкам дарили бижутерию, канцелярию, сувениры. Теперь же можно подобрать недорогой креативный электронный гаджет. Школьницы будут рады моноподу для селфи Xiaomi Mi Selfie Stick или стильным наушникам Xiaomi Mi True Wireless Earbuds. Нужен более оригинальный подарок? Рюкзак Mizar LED Generation 3 с подсветкой приведет в восторг девочку-тинейджера. В качестве детского подарка также подойдет беспроводная зарядка с ночником Xiaomi Yeelight Wireless Charging Night Light.

Магазин оригинальной техники компании Xiaomi в Барнауле готов предложить массу интересных вариантов. Выбирайте и заказывайте подарки на 8 Марта для супруги или девушки, сестры, матери, подруги, коллеги. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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