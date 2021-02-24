Владимир Путин увеличил штрафы за повторное неподчинение силовикам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неподчинение силовикам, в том числе во время акций протеста. Теперь штрафы за повторное неповиновение сотрудникам Росгвардии, ФСБ, Минобороны и ФСИН составят от 10 до 20 тысяч рублей.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, также для повторно нарушивших предусмотрен арест на срок до 30 суток и обязательные работы на срок до 200 часов.

За однократное неподчинение жителям страны грозит взыскание в размере от 2 до 4 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Отдельно новый закон предусматривает штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичного мероприятия и правил отчетности об этом. Соотечественники могут лишиться максимум 20 тысяч рублей, должностные лица – 40 тысяч рублей, юридические лица – 200 тысяч рублей.