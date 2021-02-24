Дмитрий Песков оценил возможность отмены обязательной службы в армии в России

Власти не ведут обсуждений по поводу того, что обязательная военная служба может перестать быть конституционной обязанностью граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"Здесь, что называется, можно высказывать личное мнение, но при этом нужно исходить из того, чтоб это абсолютная конституционная обязанность граждан Российской Федерации", — прокомментировал представитель Кремля слова актера Дмитрия Нагиева, который ранее раскритиковал службу в армии, назвав проведенное им там время бесполезным.

Накануне президент РФ Владимир Путин поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества. Тогда глава государства заметил, что ответственность за развитие страны несут все россияне, но для военных – это призвание и долг.