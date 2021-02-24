127 единиц техники будут убирать снег с дорог Барнаула в ночь на 25 февраля

В ночь на 25 февраля снег с дорог Барнаула будут убирать 127 снегоуборочных машин, в том числе 33 — наемных. На линию выведут комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики, сообщили в мэрии.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Калинина, участков улиц Молодежной, Димитрова, Брестской, Путиловской, 8 Марта, Белинского, Солнечная Поляна, Взлетной, Ускова, Телефонной, В.Кащеевой, Гущина, Змеиногорского тракта", — говорится в сообщении.

Ранее жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погоды с вечера 24 февраля. Помимо снега и гололедицы, ожидается штормовой ветер, скорость которого при порывах может достигать 27 м/с. Такие погодные условия продержатся до утра 25 февраля.