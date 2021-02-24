В России запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

По новым правилам, отказывающийся от оплаты проезда пассажир должен покинуть салон автобуса, трамвая или троллейбуса на ближайшей остановке. При этом на детей в возрасте до 16 лет эта норма не распространяется, если их не сопровождают взрослые.

Отмечается, что изменения внесли в 20-ю статью Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Помимо прочего, закон позволяет регионам предоставить контролерам право требовать у безбилетников документы.