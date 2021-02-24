Путин заявил об абсурдных теориях заговора против российской медицины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за рубежом ведется информационная кампания против достижений России в области медицины с бездоказательными обвинениями по целому ряду вопросов. Его слова приводит РИА Новости.

"В ход идут уже даже абсурдные, я бы сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Попытки поставить, например, в последнее время под сомнение наши достижения в сфере медицины, в борьбе с коронавирусом", — сказал глава государства на заседании коллегии ФСБ.

По его словам, спецслужбы передают руководству сведения о планируемых провокациях в этой сфере. При этом Путин заверил, что многие партнеры довольно доброжелательно относятся к российским успехам в борьбе с пандемией.

Напомним, что за минувшие сутки в России выявили 11 749 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных с начала пандемии в стране достигло 4 200 902 человек.