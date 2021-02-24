Американский чиновник собирается запретить игру GTA

В американском штате Иллинойс депутат от Демократической партии Маркус Эванс предложил запретить популярную видеоигру Grand Theft Auto (сокр. GTA) из-за роста случаев угона автомобилей в Чикаго и его окрестностях. Об этом сообщил телеканал ABC 7.

Чиновник считает, что содержащиеся в игре сцены угонов, грабежей и преступной деятельности в целом вдохновляют молодежь на то, что происходит в его родном районе. Эванс подчеркнул, что GTA представляет сегодня большую проблему. В связи с этим политик готовит законопроект о запрете продажи игры в Иллинойсе.

"Такие жестокие игры, как Grand Theft Auto, захватывают сознание наших молодых людей и делают угон автомобилей все более популярным занятием. Угон автомобилей – это ненормально, и угон автомобилей должен быть прекращен", – сказал депутат.

В 2020 году онлайн-магазин Epic Games Store устроил раздачу GTA V. Это новость ошеломила геймеров по всему миру, из-за наплыва которых торговая площадка обрушилась и была недоступна в течение нескольких часов.

GTA V – самая продаваемая игра десятилетия по выручке в долларах. В феврале 2021 года ее продажи превысили 140 млн копий.