До -7 и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 февраля

Прохладный день с сильным ветром установится в Алтайском крае в четверг, 25 февраля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -12 до -17 градусов, а в предгорьях потеплеет до -7 градусов. В отдельных районах будет снег, метели и снежные заносы на дорогах. Ветер юго-западный, 11-16 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от -12 до -14 градусов. Временам снег и метель. На дорогах сильная гололедица. Скорость ветра может достигать 16 м/с.