Барнаульское ТСЖ оштрафовали за несвоевременную очистку двора от снега

Барнаульское ТСЖ "Кристалл" оштрафовали на 5 тысяч рублей за несвоевременную очистку снега и наледи во дворе дома по улице Малахова, 177а. К такому решению власти пришли на заседании комиссии в администрации Индустриального района Барнаула.
В Instagram-аккаунте районной администрации отметили, что материалы дела в отношении организации собрали во время рейда, проведенного управлением коммунального хозяйства, а также на основании обращений жителей.
Помимо этого, на заседании комиссии также рассмотрели 12 административных материалов о нарушении тишины и покоя граждан. В этом случае сумма наложенных штрафов составила 11 тысяч рублей.
Комментарии
Наказали жителей! Нужно было председателя штрафовать и еще проконтролировать, чтоб не с денег ТСЖ заплатил этот штраф, а из своего кошелька
Снег чистить безусловно нужно, по этому не защищаю ТСЖ. Но и не оправдываю администрацию. Такая мера как штраф на сегодняшний день к таким организациям, которые занимаются обслуживанием МКД не является наказанием, А всего лишь, тем что к собственникам МКД по ул. Малахова, 177а залезли в карман. Пострадали опять собственники, которые в свою очередь и так пострадали. Из всех утюгов кричат, что ТСЖ и УК это воры, учат собственников быть потребителями, а не собственниками, а потом хотят реализовать реформу ЖКХ.
А может в ТСЖ решили на собрании снег не чистить. За что тогда их штрафовать?