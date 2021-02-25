Барнаульское ТСЖ оштрафовали за несвоевременную очистку двора от снега

Барнаульское ТСЖ "Кристалл" оштрафовали на 5 тысяч рублей за несвоевременную очистку снега и наледи во дворе дома по улице Малахова, 177а. К такому решению власти пришли на заседании комиссии в администрации Индустриального района Барнаула.

В Instagram-аккаунте районной администрации отметили, что материалы дела в отношении организации собрали во время рейда, проведенного управлением коммунального хозяйства, а также на основании обращений жителей.

Помимо этого, на заседании комиссии также рассмотрели 12 административных материалов о нарушении тишины и покоя граждан. В этом случае сумма наложенных штрафов составила 11 тысяч рублей.