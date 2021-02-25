Военные вновь перекрыли Чуйский тракт в Алтайском крае

Временное ограничение на алтайской дороге ввели в крае утром 25 февраля. Оно касается всех видов транспорта. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Перекрытие связано с плановым движением военных колонн. Оно действует с 8:40 до 10:40 на участке Косиха – Чуйский тракт – Украинский.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и своевременно внести корректировки в свои планы на поездки по указанному участку.
Напомним, 21 февраля из-за военных на трассе возникла крупная пробка.
Комментарии
А без перекрытия дорог они не могут передвигаться?! У нас, что военное положение введено?!
Могут. Но боятся во дятлов.
25.02.2021 08:58
- гость -
Они умеют только по асфальту ездить! А перекрывают трассу, т.к. там такие "спецы" управляют этой техникой, что могут и передавить и встречников!