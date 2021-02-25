Алексеев день. Народные приметы и традиции 25 февраля

25 февраля отмечается народный праздник Алексей Рыбный. Другие названия праздника: Алексий, День Алексея, Алексеев день, Мелетий. Рассказываем вам о народных традициях и приметах этого народного праздника.

Кто такой Алексий?

Митрополит Алексий (мирское имя – Елевферий) родился в 1304 году в Москве в семье известного боярина Феодора Бяконта. Уже в 15-летнем возрасте мальчик решил стать монахом и посвятить свою жизнь служению Богу. С 1320 по 1340 год Алексий провел в Московском Богоявленском монастыре. После этого уже за пределами монастыря он заведовал судебными делами Церкви как митрополичий наместник. В 1354 году Константинопольский патриарх поставил его митрополитом Киевским и всея Руси. Обладая исключительным умом и способностями, был фактическим правителем Московского княжества при трех московских князьях. В 1366 году Алексий начал строить каменный Московский Кремль. Через 50 лет после смерти был канонизирован в лике святителя.

Алексей Рыбный: народные традиции 25 февраля

В этот день было принято выносить посевные семена на мороз. Так они "закалялись", и считалось, что больше зерен взойдет после посадки.

В этот день обычно начинает таять снег, поэтому хорошо ловится рыба. В этот день целыми семьями шли на реку и добывали рыбу. Для этого во льду делалось отверстие, и рыба, которая за зиму уставала от кислородного голодания, поднималась в проруби, где ее били острогой. Говаривали, что примета верная, если много рыбы набьешь – будет удача во всем в этом году. Пойманной рыбой делились с немощными и хворыми, а также с теми, кто не сам смог пойти на реку. После этого все садились за стол и ели рыбные расстегаи, приготовленные хозяйкой дома. Существовал старинный обряд этого дня – в голове щуки есть особая косточка, похожая на крест, ее хозяйка укладывала в расстегай, и тот, кто ее находил, был под покровительством Господа до следующего дня Алексея Рыбного.

Народные приметы 25 февраля