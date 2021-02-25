Названые самые сложные для поиска работы профессии

Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам, представителям массмедиа и индустрии развлечений. В целом только 20% жителей России считают процесс поиска работы по своей специальности несложным.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, второй квартал подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне минус 0,4. Затруднения в этом испытывает 71% участников опроса.
Больше всего трудностей испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа, их индекс оценивается как минус 0,59. Относительно проще других найти работу оказалось специалистам по продажам и рабочим.
При этом 23% респондентов отмечают, что им не критично найти работу в ближайшее время, а 73% – что сейчас для них этот вопрос важен.
Комментарии
Есть альтернатива. Кондукторы, дворники, механизаторы и вообще много рабочих профессий.
25.02.2021 09:53- гость -, я надеюсь вы пошутили? Сейчас за рабочие профессии (тем более дворник, техничка) платят неприлично, мало! Вчера видел объявление на уборщицу в "Гулливер" с 8 до 17. 3на3- 13500р. Это что ЗП?? Это унижение! И дворники тоже: пашут весь день, а получают шишь! Надо восстаналивать производство внутри страны, тогда у всех будет работа и нормальная ЗП! Вся эта забота правительства о народе это фикция! Чего стоят продукты в магазинах-одна химия. А качественный товар обычным людям не по карману!
Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам
Что есть, то есть.Ищу работу председателя правления "Газпрома" уже который год, и никак не могу найти.Нет предложений и все тут.Согласен даже на подработки в совете директоров РАО РЖД.Да черт с ним, согласен даже на пост председателя правления "Сбера"!А что делать, не до жиру сейчас, жен бы всех прокормить!Как жить дальше?Так ведь и до греха недалеко, не дай Господь попаду под дурное влияние льохи-каторжанина!Жють!)
Больше всего трудностей испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа
никак корыто бюджетных денеХ измельчало - усем не хватает )))
25.02.2021 10:09
- гость - Вы явный мне конкурент))
25.02.2021 10:30
- гость -
В очередь, с... дети!(с)
Да, но я первый.Давно уже здесь стою.За мной просили не занимать.Все равно на всех не хватит.))
А я сын главы Газпрома, за мной не занимать, у меня свой сын подрастает!
зачем вам газпром?
можно просто идти в комитет по делам молодежи
или министром культуры в АК
нормальная такая ЗП за ничего не делание.
25.02.2021 10:49
- гость -
Да при чем здесь З\П, и какие-то комитеты, или министерства?У меня можть призвание в жизни-быть председателем правления "Газпрома"!Да я бы, да там бы таких дел наворотил!!!Это ж какой талант пропадает?К тому же я честен и бескорыстен.Буду работать на одну жалкую ставку преда, и за скромное полное гособеспечение.)
1008 Вы правы.