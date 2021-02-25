Названые самые сложные для поиска работы профессии

Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам, представителям массмедиа и индустрии развлечений. В целом только 20% жителей России считают процесс поиска работы по своей специальности несложным.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, второй квартал подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне минус 0,4. Затруднения в этом испытывает 71% участников опроса.

Больше всего трудностей испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа, их индекс оценивается как минус 0,59. Относительно проще других найти работу оказалось специалистам по продажам и рабочим.

При этом 23% респондентов отмечают, что им не критично найти работу в ближайшее время, а 73% – что сейчас для них этот вопрос важен.