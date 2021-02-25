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Новости

Названые самые сложные для поиска работы профессии

, ИА "Амител"
Проблемы с трудоустройством испытывает 71% россиян
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам, представителям массмедиа и индустрии развлечений. В целом только 20% жителей России считают процесс поиска работы по своей специальности несложным.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter, второй квартал подряд индекс сложности поиска работы определен на уровне минус 0,4. Затруднения в этом испытывает 71% участников опроса.

Больше всего трудностей испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа, их индекс оценивается как минус 0,59. Относительно проще других найти работу оказалось специалистам по продажам и рабочим.

При этом 23% респондентов отмечают, что им не критично найти работу в ближайшее время, а 73% – что сейчас для них этот вопрос важен.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.02.2021 09:53
- гость -

Есть альтернатива. Кондукторы, дворники, механизаторы и вообще много рабочих профессий.

25.02.2021 10:08
виктор

25.02.2021 09:53- гость -, я надеюсь вы пошутили? Сейчас за рабочие профессии (тем более дворник, техничка) платят неприлично, мало! Вчера видел объявление на уборщицу в "Гулливер" с 8 до 17. 3на3- 13500р. Это что ЗП?? Это унижение! И дворники тоже: пашут весь день, а получают шишь! Надо восстаналивать производство внутри страны, тогда у всех будет работа и нормальная ЗП! Вся эта забота правительства о народе это фикция! Чего стоят продукты в магазинах-одна химия. А качественный товар обычным людям не по карману!

25.02.2021 10:09
- гость -

Сложнее всего найти работу оказалось топ-менеджерам
Что есть, то есть.Ищу работу председателя правления "Газпрома" уже который год, и никак не могу найти.Нет предложений и все тут.Согласен даже на подработки в совете директоров РАО РЖД.Да черт с ним, согласен даже на пост председателя правления "Сбера"!А что делать, не до жиру сейчас, жен бы всех прокормить!Как жить дальше?Так ведь и до греха недалеко, не дай Господь попаду под дурное влияние льохи-каторжанина!Жють!)

25.02.2021 10:13
- гость -

Больше всего трудностей испытывают топ-менеджеры, работники искусства, развлечений и массмедиа

никак корыто бюджетных денеХ измельчало - усем не хватает )))

25.02.2021 10:30
- гость -

25.02.2021 10:09
- гость - Вы явный мне конкурент))

25.02.2021 10:36
- гость -

25.02.2021 10:30
- гость -
В очередь, с... дети!(с)
Да, но я первый.Давно уже здесь стою.За мной просили не занимать.Все равно на всех не хватит.))

25.02.2021 10:37
гость

А я сын главы Газпрома, за мной не занимать, у меня свой сын подрастает!

25.02.2021 10:49
- гость -

зачем вам газпром?

можно просто идти в комитет по делам молодежи
или министром культуры в АК
нормальная такая ЗП за ничего не делание.

25.02.2021 11:03
- гость -

25.02.2021 10:49
- гость -
Да при чем здесь З\П, и какие-то комитеты, или министерства?У меня можть призвание в жизни-быть председателем правления "Газпрома"!Да я бы, да там бы таких дел наворотил!!!Это ж какой талант пропадает?К тому же я честен и бескорыстен.Буду работать на одну жалкую ставку преда, и за скромное полное гособеспечение.)

25.02.2021 11:08
- гость -

1008 Вы правы.

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