Пьяный подросток сломал женщине ключицу в отделе полиции в Бийске

Пьяный подросток напал на женщину в фойе отдела полиции "Приобский" в Бийске. Задержанные на тот момент еще не были знакомы друг с другом.
Как пишет "Бийский рабочий", инцидент произошел глубокой ночью. Между женщиной и несовершеннолетним началась перепалка, в ходе которой подросток взял бутылку – распылитель антисептика и стал брызгать на "оппонента".
Женщина накинула капюшон и повернулась спиной к парню, и, не переставая ругаться, попросила прекратить обливать ее дезинфицирующим средством. Тогда подросток подошел к ней, схватил, приподнял от пола, перевернул и с силой ударил о пол. В результате у женщины диагностировали перелом диафиза правой ключицы.
Теперь несовершеннолетнего, который изначально попал в отдел полиции по причине алкоголя, ждет суд из-за причинения вреда здоровью средней тяжести.
Комментарии
Пьяный подросток. А снег убирать нет кадров.
пацан к успеху идет
Драка между гражданами в отделе полиции (?!), один из которых точно был задержан...Даже там нет защиты?
А где полицаи в это время были - или они так развлекаются?!
У меня тоже первый вопрос возник к полиции. Если прямо на их глазах наносят вред здоровью средней тяжести, то как они могу защитить, когда не видят происшествий. Они точно никуда не успеют, если никуда не выезжая успеть не могут
Где были те кто их задержали?
25.02.2021 10:42
- гость -
25.02.2021 10:48
гость
А несовершеннолетних трогать нельзя. Онижедети. Их теперь без билетов возить положено.Пойманных на краже в магазинах задерживать нельзя - "незаконно". А если к ним применят физическую силу, завтра онижематери такой вой поднимут, что в лучшем случае вылет из полиции, в худшем - уголовное дело. И сетевая шваль всемерно будет этому радоваться - "полицая посадили". "Защищайте права детей" и дальше, пока стая таких вот не запинает вас в подворотне.
1109. Респект.
"Задержанные на тот момент еще не были знакомы друг с другом." После они познакомились.
25.02.2021 11:09
- гость -
Хороший пост. Согласен. Но не очень оправдывает бездействие полиции. Любой врач найдет кучу проблем, мешающих ему лечить, но лечить приходится