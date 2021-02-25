Пьяный подросток сломал женщине ключицу в отделе полиции в Бийске

Пьяный подросток напал на женщину в фойе отдела полиции "Приобский" в Бийске. Задержанные на тот момент еще не были знакомы друг с другом.

Как пишет "Бийский рабочий", инцидент произошел глубокой ночью. Между женщиной и несовершеннолетним началась перепалка, в ходе которой подросток взял бутылку – распылитель антисептика и стал брызгать на "оппонента".

Женщина накинула капюшон и повернулась спиной к парню, и, не переставая ругаться, попросила прекратить обливать ее дезинфицирующим средством. Тогда подросток подошел к ней, схватил, приподнял от пола, перевернул и с силой ударил о пол. В результате у женщины диагностировали перелом диафиза правой ключицы.

Теперь несовершеннолетнего, который изначально попал в отдел полиции по причине алкоголя, ждет суд из-за причинения вреда здоровью средней тяжести.