Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от работодателя

84% опрошенных россиян высказались за идею корпоративной пенсии от работодателя в дополнение к государственной. При этом более трети респондентов хотели бы получать не менее 30 тысяч рублей в месяц.
Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, за год доля желающих получать пенсию от работодателя увеличилась – в феврале 2020-го таковых было 78%.
Россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81%. Меньше всего корпоративным пенсиям доверяют соотечественники старше 56 лет.
При этом среди участников опроса только 3% являются участниками корпоративных пенсионных программ, а еще 18% о них слышали. Больше других об этом осведомлены люди старше 56 лет, а меньше всех – от 18 до 25 лет.
Комментарии
Какие ещё хотелки выскажут росеяне?
нормальные хотелки
ЦБ же платит своим служащим
Хотелки.
юр лицо сменит и привет! это хотелки не правительство ли высказывает, чтобы провал пенсионной реформы скрыть?
Все предприятия частные или проданы властью западу, пенсию вам от работодателя, ага щас дадут вам, скоро и эти копейки отберут.
84% опрошенных россиян высказались за идею корпоративной пенсии от работодателя в дополнение к государственной.
а в итоге будет как с артелями)))
А губа не слипнется у этих рассеян ?