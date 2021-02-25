Большинство россиян хотят получать корпоративную пенсию от работодателя

84% опрошенных россиян высказались за идею корпоративной пенсии от работодателя в дополнение к государственной. При этом более трети респондентов хотели бы получать не менее 30 тысяч рублей в месяц.

Как пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, за год доля желающих получать пенсию от работодателя увеличилась – в феврале 2020-го таковых было 78%.

Россияне в возрасте от 36 до 55 лет наиболее заинтересованы в корпоративных пенсиях, а среди молодежи от 18 до 25 лет такую доплату хотели бы иметь 81%. Меньше всего корпоративным пенсиям доверяют соотечественники старше 56 лет.

При этом среди участников опроса только 3% являются участниками корпоративных пенсионных программ, а еще 18% о них слышали. Больше других об этом осведомлены люди старше 56 лет, а меньше всех – от 18 до 25 лет.