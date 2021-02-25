В ВОЗ назвали ожидаемые сроки завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 года. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Никто не может предсказать развитие пандемии, но я бы сказал, как рабочее предположение, что в начале 2022 г. пандемия может закончиться, но вирус все еще будет циркулировать", — цитирует специалиста датский телеканал DR.

По словам Клюге, в 2021 году режим пандемии сохранится, но он будет более понятным, предсказуемым и управляемым, а "худшее позади", уверен эксперт.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 112 млн случаев заражения ковидом и 2,5 млн смертей от него.