В ВОЗ назвали ожидаемые сроки завершения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса может закончиться в начале 2022 года. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Никто не может предсказать развитие пандемии, но я бы сказал, как рабочее предположение, что в начале 2022 г. пандемия может закончиться, но вирус все еще будет циркулировать", — цитирует специалиста датский телеканал DR.
По словам Клюге, в 2021 году режим пандемии сохранится, но он будет более понятным, предсказуемым и управляемым, а "худшее позади", уверен эксперт.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 112 млн случаев заражения ковидом и 2,5 млн смертей от него.
Комментарии
будут новые штаммы
ничего не прекратится
25.02.2021 12:47
- гость -
Конечно будут! как и у любого другого вируса есть куча разных штаммов. Мутировать - это особенность любого вируса, всю жизнь так и было.