В акции ЕР "Защитим память героев" участвовали десятки тысяч россиян

23 февраля по всей стране прошла масштабная акция памяти защитников Отечества, инициированная партией "Единая Россия". Цветы к мемориалам ВОВ возложили десятки тысяч неравнодушных к подвигу предков. От президента Владимира Путина в Москве до школьников и студентов на Алтае. Подробности сообщает сайт ЕР.

Например, в Москве в массовом возложении цветов к Монументу Победы нa Поклонной горе приняли участие почти две тысячи человек. Многие пришли в этот день в Александровской сад, где возложение прошло к могиле Неизвестного солдата. В числе тех, кто помнит и чтит, были президент России Владимир Путин, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, а также депутаты Государственной думы.

"Самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы. Помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", – сказал Путин.

В Санкт-Петербурге акция прошла на мемориале Пискаревского кладбища. Участие в ней принял секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения и вечной памяти. Именно поэтому в каждом регионе, городе, селе мы приходим на воинские захоронения, на братские могилы, могилы Неизвестного солдата и отдаем дань памяти их мужеству и героизму", – отметил он.

В Алтайском крае торжественные мероприятия прошли в каждом городе и районе. С цветами к памятным местам пришло более тысячи человек. По словам секретаря Алтайского реготделения "Единой России" Александра Романенко, участие в акции приняли депутаты всех уровней власти, рядовые партийцы, а также представители молодежных организаций.

"Мы возложили цветы к мемориалам и памятникам Великой Отечественной войны в знак уважения к поколению победителей, защитивших страну от фашизма", – подчеркнул он.

Кстати, в Алтайском крае к юбилею Великой Победы единороссы создали карту всех памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. Их в регионе оказалось более 1,2 тысячи. Данные о каждом занесли в электронную базу данных. Романенко считает необходимым сделать все, чтобы память о героях войны сохранилась для потомков.

Акцию "Защитим память героев" провели по инициативе "Единой России", "Молодой Гвардии, "Волонтеров Победы" и "Волонтерской роты Боевого братства". Добровольцы не только возлагали цветы, но и лично поздравляли ветеранов. "Спасибо, мы помним ваш подвиг", – услышали более семи тысяч человек.