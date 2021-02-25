"Здоровье крепкое". Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин ходит в мороз без шапки

Президент России Владимир Путин предпочитает не надевать головной убор, когда участвует в значимых мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

23 февраля, в День защитника Отечества, Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Многие обратили внимание, что, несмотря на морозную погоду, установившуюся в Москве, президент был без шапки.

"Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора", – передает слова Пескова РИА Новости.

Напомним, поздравляя соотечественников 23 февраля, Путин уточнил, что все россияне несут ответственность за развитие страны, но для военных – это призвание и долг.