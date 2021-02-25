"Здоровье крепкое". Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин ходит в мороз без шапки

Президент России Владимир Путин предпочитает не надевать головной убор, когда участвует в значимых мероприятиях. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
23 февраля, в День защитника Отечества, Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Многие обратили внимание, что, несмотря на морозную погоду, установившуюся в Москве, президент был без шапки.
"Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора", – передает слова Пескова РИА Новости.
Напомним, поздравляя соотечественников 23 февраля, Путин уточнил, что все россияне несут ответственность за развитие страны, но для военных – это призвание и долг.
Комментарии
Были бы настоящие морозы, хотя бы -30 - надел бы шапку. А то "морозы".
Ради показухи можно и без шапки постоять и ноги промочить
Почему они на этом митинге без масок? Куда смотрит НОМО?
Моя бабушка говорила, что в мороз без шапки ходят дураки.
Может для того чтобы по щеголять своей блестящей лысиной на зимнем солнце?
Жа этих Путиных там за кулисами 10 штук, не беда если один бестолковку застудит....
скажу по секрету, это биоробот, сделан в Китае по заказу Рогозина, ему не только морозы , но жара по фигу, срок эксплуатации 25 лет.
А почему тогда челядь в шапках?
"Путин уточнил, что все россияне несут ответственность за развитие страны". Вот ведь человек какой странный - всех кто стремится к нормальному развитию страны, такому как все цивилизованные страны, преследуют и физически уничтожают - это и называется ответственность?!
биоробот, сделан в Китае по заказу Рогозина
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Это маловероятно. При нашем уровне воровства в роскосмосе этот биоробот и несколько месяцев не прослужил бы.
14:04, это те люди у которых размер, цвет и форма шапки регламентируется отдельными нормами.
Крепкий человек должен держать ноги в тепле, а голову в холоде
25.02.2021 13:58
Медведь-шатун
Жа этих Путиных там за кулисами 10 штук, не беда если один бестолковку застудит....
На вашу версию обновление пришло, скачайте, обновитесь, а то от сервера отключат
то есть, можем и не надеяться, посыл такой ))
Смех смехом, но я вот уверен, что в этот раз после смерти из него мумию как из дедушки Ленина делать не будут, а придумают что-то новенькое. Попытка сохранить режим точно будет. А как известно "Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"
еще раз просмотрю фильм прометей
там тоже один хотел быть бессмертным
Эх, Дима! Смотри не сглазь! А то шапка у самого слетит!
Вот парадокс - как такой бравый мужчинка может панически бояться Пусек (двушечка), Навального (Новичок+срок), Немцова, Платошкина...