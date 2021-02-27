Снежное лицо и прыжок Ван Дамма: 10 идей, как весело провести уходящую зиму

Морозная сибирская зима подходит к концу: день становится длиннее, солнца – больше, и люди все чаще выходят на прогулки. Для тех, кому скучно просто ходить по улицам и хочется больше творчества и креатива, есть несколько необычных идей. Например, присоединиться к популярным челленджам, быстро поднять себе настроение и заодно создать эффектный контент для социальных сетей. Amic.ru совместно с мобильным оператором Tele2 выбрал несколько наиболее актуальных вызовов, а также предложил пару своих идей.

Варианты довольно просты в исполнении (хотя есть пару испытаний для продвинутых) и не требуют больших затрат. Их легко можно запечатлеть на мобильный телефон и поделиться впечатлениями с родными и друзьями. Итак, подборка необычных развлечений, доступных каждому:

Подкинуть снежок и разбить его ногой как Ван Дамм

Попробуйте повторить коронную "вертушку" актера, разбив снежок в прыжке! На YouTube есть много обучающих видео с подробным описанием и разбором техники удара. Не забудьте записать трюк на видео и поделиться с друзьями в социальных сетях. Поймаете двух зайцев: и лайков соберете, и проведете тренировку на свежем воздухе.

Кстати, вы знали, что в 2020 году абоненты Tele2 в Алтайском крае стали потреблять почти вдвое больше мобильного интернета? А это так. Пандемия очень сильно повлияла на потребность абонентов в быстром 4G-интернете. Чтобы соответствовать ожиданиям, оператору пришлось даже пересмотреть план строительства и уже в апреле направить все ресурсы на повышение скорости интернета в спальных районах и пригороде – именно там рост потребления 4G-интернета был максимальным. С этим технические специалисты справились – средняя скорость интернета не снизилась даже в условиях роста трафика в два раза.

Сделать отпечаток лица на снегу

Snowface Challenge – популярная игра в Instagram, TikTok и Facebook. Суть в том, чтобы сделать в снегу отпечаток своего лица и выложить снимок в соцсети. Можно делать оттиски с разными эмоциями, в очках, накрасив губы помадой и т.д. Главное – найти мягкий и максимально чистый снег. Не забудьте прихватить с собой полотенце, чтобы не обветрить кожу!

Слепить сердце из снежка

Сфотографируйтесь, прижав его к груди в районе сердца или протянув своей второй половинке. Хорошая и несложная в исполнении идея для романтичной зимней фотосессии. Не забудьте теплые варежки и искреннюю улыбку!

Вылепить необычного снеговика

Заяц, врезавшийся в дерево, или снеговик вверх тормашками... Снежные фигуры могут быть любыми! Главное в выполнении этого задания – не откладывать его надолго после снегопада. Советуем вооружиться обычными ложками и с их помощью отсекать лишнее от снежного кома: тогда у вас получится и поросенок, и змея с чешуйками, и кто угодно еще. Обязательно сделайте снимок на память и поделитесь своим креативом с друзьями!

Покормить белочек

Покормить белку с руки – это всегда мило и вызывает массу положительных эмоций. Запасайтесь орехами или семечками и отправляйтесь в парки, где живут практически ручные белки, привыкшие к большому потоку людей. В Барнауле найти пушистых зверьков можно в "Изумрудном".

Устроить для семьи немного хюгге

Нygge – понятие, возникшее в Дании, заключается в создании уютной и дружеской атмосферы, способствующей благополучию. Комфортная одежда, мягкий плед и подушки, вкусная еда, приготовленная вместе по семейному рецепту и, конечно, душевные беседы и даже любимые фильмы – идеальный вариант провести зимний пикник на природе. Снимок или репортаж с места событий точно получит большой отклик в Instagram.

Не бойтесь уезжать далеко от дома в поисках красивых мест для семейных прогулок. Покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи на 100% охватывает Барнаул, Бийск и другие крупные города региона, а также большинство населенных пунктов Алтайского края.

Стабильный сигнал обеспечен и в популярных местах отдыха – в Белокурихе, в Яровом, на Ае и других курортах края. Кстати, именно в 2020 году мобильный оператор реализовал крупный проект по развитию интернета, запустив 4G на всех без исключения своих башнях связи в крае. То есть быстрый 4G-интернет теперь есть везде, где есть голосовая связь Tele2.

Кстати, в прошлом году Tele2 запустила свою сеть в Республике Алтай. В рамках этого проекта специалисты оператора построили специальный кластер сети, обеспечивающий связь на дороге Бийск – Горно-Алтайск, значительная часть которой пролегает по Алтайскому краю.

Сделать ледяной фонтан из кипятка

Сибиряки не были бы сибиряками, если бы даже в лютом морозе не находили что-нибудь интересное. Популярный #дубакчеллендж демонстрирует парадокс моментального застывания горячей воды. Правда, придется дождаться температуры хотя бы -25 градусов. А дальше вам понадобится только кружка кипятка и работающая камера телефона. Особенно впечатляюще выглядят видео в слоу-мо.

Прокатиться на собачьей упряжке

Посетите хаски-центр и попробуйте себя в качестве каюра! Вам будут обеспечены не только классные фото, но и незабываемые впечатления. На крайний случай можно просто пообниматься и пофотографироваться с пушистыми собаками. Положительные эмоции гарантированы.

К слову, скорость собачьей упряжки может достигать 12 км в час. А средняя скорость 4G-интернета от Tele2 – тоже не ниже 12, но не километров в час, а мегабит в секунду. Чтобы было понятнее – этого хватит, чтобы спокойно смотреть HD-видео на YouTube с частотой обновления 60 кадров в секунду.

Для того чтобы обеспечить жителей Алтайского края стабильно быстрым мобильным интернетом, оператор Tele2 построил в 2020 году больше ста новых базовых станций 4G (это как раз те, которые обеспечивают быстрый мобильный интернет) в тех местах, где это нужно клиентам оператора – в спальных районах, пригороде, дачных поселках.

Заразительно спеть

Этот музыкальный челлендж лучше делать с друзьями. Выходите на улицу и начинаете громко напевать строки из популярных песен. В идеале прохожие должны "подхватить" мелодию и прокричать строчки в ответ. Снимайте веселье на видео!

Провести 24 часа вне дома

Идея челленджа в том, чтобы уйти из дома на 24 часа и провести время в совершенно другом месте. Например, можно переночевать в зимнем лесу (предварительно подготовившись, конечно), устроить 24 часа рыбалки или даже провести все это время в кафе – поближе к еде, диванам и другим удобствам. Все передвижения должны фиксироваться на видео. Это испытание для рисковых и продвинутых.