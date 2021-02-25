Пассажир легковушки погиб в ДТП с КамАЗом на алтайской трассе

Один человек погиб, второй получил телесные повреждения различной степени тяжести в аварии на Чуйском тракте в Косихинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ДТП произошло ночью 25 февраля. По предварительным данным правоохранителей, 28-летний водитель Mitsubishi Libero при повороте налево не уступил дорогу грузовику КамАЗ.

41-летний пассажир иномарки скончался до прибытия медиков. Водителя легковушки госпитализировали.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, утром 25 февраля человек погиб в аварии с участием автобуса и легковой машины в Новосибирске.