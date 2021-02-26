Компания "Стеллажные системы" стала участником нацпроекта "Производительность труда"

Специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) выбрали еще одно предприятие в качестве кандидата на участие в нацпроекте "Производительность труда". Это компания "Стеллажные системы", которая занимается металлообработкой и является крупнейшим производителем торгового оборудования за Уралом.

Специалисты РЦК презентовали результаты работы на других предприятиях, обозначили цели и задачи проекта, а также рассказали, за счет чего можно увеличить производительность труда. Заместитель директора по производству Валерий Мигалев организовал ознакомительный обход производства.

Руководители компании проявили искреннюю заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками нацпроекта. Это помощь экспертов РЦК по выстраиванию производственной системы, организация проектного офиса для формирования системы непрерывных улучшений, а также обучение внутренних тренеров для передачи знаний по основам и инструментам бережливого производства всем сотрудникам предприятия.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым не­сырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.