Авиадебоширов не стали держать в СИЗО после атаки на сибирских полицейских

Обской городской суд Новосибирска пришел к выводу, что нет необходимости держать в СИЗО мужчин, которые оказали сопротивление полицейским при попытке вывести из самолета в аэропорту "Толмачево". Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворению не подлежит", — заключил судья.

Конфликт произошел в День защитника отечества на борту самолета Новосибирск — Москва незадолго до взлета воздушного судна.

Рейс выполнили уже без нарушителей общественного спокойствия, которые тщетно попытались воспрепятствовать задержанию.

В отношении них возбуждены два уголовных дела за публичное оскорбление и применение насилия против представителей власти.

Напомним, что причиной вызова полицейских стало вызывающее поведение двоих пассажиров. Мужчины нарушали общественное спокойствие, а когда члены экипажа самолета попытались их выпроводить, отказались покидать воздушное судно.