Алтайский край 26 февраля ожидает морозная погода

Холодную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 26 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -15°C до -20°C (в северо-западных районах – до -25°C), предстоящей ночью – от -26°C до -31°C (по северу – до -37°C).

Небольшой снег, местами метели. Усилится ветер, его скорость при порывах может достигать 20 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -18°C до -20°C, в темное – от -28°C до -30°C. Снегопад, возможна метель. Скорость ветра в краевой столице не превысит 17 м/с.