Депутаты АКЗС узнали результаты тестирования на коронавирус

Стали известны результаты тестирования на коронавирус депутатов АКЗС, которые централизованно сдали анализы методом ПЦР.

Как сообщил "Политсибру" спикер АКЗС Александр Романенко, все 58 народных избранников получили отрицательные результаты.

Не проходили тестирование девять депутатов. О причинах такого решения в краевом парламенте не рассказали.

Напомним, 51-я сессия пройдет 26 февраля в очном формате. Последней полноценной очной сессией перед ней стала 42-я, которая состоялась в конце марта 2020 года. После нее депутаты обсуждали законопроекты заочно, либо очно-заочно, с ограничением по числу очно присутствующих парламентариев.