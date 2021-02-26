Если человек заболел после первой прививки от коронавируса, то вторую инъекцию следует перенести на одну-две недели, объяснил врач-вирусолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Если вы заболели простудным заболеванием после первой прививки от COVID-19, лечиться надо точно так же, как лечатся от ОРВИ: принимать, если надо, жаропонижающие препараты, обильное теплое питье. Когда пройдет первый, острый период ОРВИ и нормализуется температура, следует сделать вторую прививку", – сказал медик в беседе с "Вечерней Москвой".

При этом, по словам профессора вирусологии Александра Чепурнова, вторую дозу при необходимости можно отсрочить вплоть до месяца. Однако о дате повторной инъекции лучше договориться с вакцинологом, предупредил ученый.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, надо ли прививать детей от коронавируса. Он отметил, что для маленьких пациентов вакцина не так важна, поскольку несовершеннолетние легче переносят инфекцию. Кроме того, испытания вакцин от ковида на детях пока не начались, поэтому сделать прививку ребенку еще нельзя.