Рационально и бережливо. Как на Павловском ДОКе повышают производительность труда

Павловский ДОК входит в структуру одного из динамично развивающихся холдингов страны – "Алтайлес". Это один из самых масштабных комбинатов Сибири и Дальнего Востока по производству плит MDF. Его мощность – 250 тысяч кубометров в год. Чтобы сделать производство более эффективным и менее затратным, руководители предприятия приняли решение стать участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В конце февраля на комбинате подвели итоги работы с экспертами центра компетенций.

Работать без простоев

Эксперты Федерального и регионального центров компетенций оценили предстоящую работу на предприятии в сентябре. Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства на Павловском ДОКе выбрали участок шлифования и упаковки плит MDF. Он был ориентирован в большей степени на ручной труд, поэтому подошел для анализа, отмечают сотрудники предприятия. Слабой стороной эталонного участка назвали его нестабильную работу, связанную с простоями и потерей времени на лишние передвижения.

Чтобы устранить пробелы, рабочая группа разработала карту процесса текущего состояния – целевую карту, а также провела почасовой производственный анализ. Он помог выявить ряд узловых проблем – длительный простой в период пересменки и во время замены шлифовальных лент. Также вся линия останавливалась на полчаса для шлифовки лабораторного реза. Все это оборачивалось финансовыми потерями.

В качестве основных направлений оптимизации потока эксперты определили снижение уровня запасов сырья, излишнего перемещения, а также времени протекания процесса.

"Когда проект стартовал, период с момента захода сырья на производство до момента выхода готовой плиты составлял 78 дней, а показатели незавершенного производства превышали 55 тысяч куб. м за месяц. В самом начале было страшно, не верилось, что обозначенные в планах цифры реальны. Но старший руководитель проекта Алексей Акулич отметил, что дорогу осилит идущий, и мы перешли к делу. Благодаря инструментам, которые применили вместе с экспертами, время протекания процесса удалось сократить на 78%. К 26 февраля мы выходим на плановый показатель – 23 дня", – говорит начальник цеха производственной службы Владимир Гарьюнг.

Показатели незавершенного производства также уменьшились – на 35%. Сегодня практически вся продукция, которую производит ДОК, со склада сразу отправляется заказчикам. Показатели выработки выросли на 22% – с 450 до 550 куб. м в сутки.

Решать проблемы комплексно

При разработке плана мероприятий эксперты предложили сразу несколько инструментов бережливого производства – такой подход наиболее эффективен. Помимо производственного анализа, на Павловском ДОКе использовали систему 5С, стандартизированную работу, информационные стенды и многое другое.

В первую очередь стандарты разработали и ввели их в действие на складе готовой продукции и в слесарной мастерской. Также удалось организовать быструю переналадку на участке рафинера, где происходит измельчение щепы.

Благодаря оценке реальной загруженности и проведенной оптимизации количество операторов на участке сократили на три единицы. При этом выработка на человека увеличилась с 36 до 91 куб. м в сутки. В результате в ноябре удалось на шлифовальной машине установить рекорд – обработать 520 куб. м материала за смену. А выработка на данным участке вместо целевых 43 куб. м в декабре составила 63, в январе – 91 куб. м на человека за смену. Такие успехи отмечены материальным поощрением со стороны руководства.

Кроме того, вместе с наставниками на Павловском ДОКе разработали матрицу компетенций. Она представляет собой оценку профессионального мастерства каждого сотрудника – от слесаря до погрузчика.

"Матрица компетенций помогла определить зоны развития персонала и сформировать план его ротации, в случае если по какой-либо причине требуется замена сотрудника на участке", – отмечает заместитель директора Павловского ДОКа Дмитрий Родионов.

Чтобы все знания и навыки прочно закрепились внутри компании, два сотрудника прошли обучение инструментам бережливого производства в Федеральном центре компетенций. Теперь они работают внутренними тренерами на предприятии и обучают других. Уже около 80 сотрудников комбината знакомы с элементами бережливого производства. Причем каждый из них имеет право поделиться своим видением рабочего процесса и написать предложение по увеличению производительности труда. Лучшие идеи поощряются.

Выиграть в эффективности

В декабре на комбинате стартовал второй проект – производство смолы. В сутки предприятию требуется 70 тонн сырья. По словам Владимира Гарьюнга, в прошлом году доля закупочного материала составила 80% и повлекла немалые расходы. Тем временем у комбината есть собственный цех варки смол, а значит – возможность производства сырья. Уже в ближайших планах предприятия – работа на собственном продукте.

Следующим стартует проект на слесарно-механическом участке. Используя уже знакомые инструменты, рабочая группа будет повышать его производительность. Также в этом году поработают над повышением эффективности участка энергообеспечения.

План мероприятий на Павловском ДОКе расписан до начала 2023 года. Внутренние тренеры получили все необходимые знания, которые им предстоит тиражировать на остальных участках. Эксперты РЦК при необходимости придут на помощь – они остаются сопровождать предприятие до завершения его участия в национальном проекте. К тому времени все сотрудники компании пройдут обучение основам бережливого производства.

Отметим, национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.