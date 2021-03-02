Вторник, 2 Март, 15:22

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,04
€ 89,45
-0°


4257650 +0
Обь
-19см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Визит Мишустина на АлтайНовый корпус АлтГУКоронавирус на Алтае
Новости

Рационально и бережливо. Как на Павловском ДОКе повышают производительность труда

, ИА "Амител"
На Павловском деревообрабатывающем комбинате ликвидированы простои и увеличена прибыль

Павловский ДОК входит в структуру одного из динамично развивающихся холдингов страны – "Алтайлес". Это один из самых масштабных комбинатов Сибири и Дальнего Востока по производству плит MDF. Его мощность – 250 тысяч кубометров в год. Чтобы сделать производство более эффективным и менее затратным, руководители предприятия приняли решение стать участниками национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В конце февраля на комбинате подвели итоги работы с экспертами центра компетенций. 

Работать без простоев

Эксперты Федерального и регионального центров компетенций оценили предстоящую работу на предприятии в сентябре. Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства на Павловском ДОКе выбрали участок шлифования и упаковки плит MDF. Он был ориентирован в большей степени на ручной труд, поэтому подошел для анализа, отмечают сотрудники предприятия. Слабой стороной эталонного участка назвали его нестабильную работу, связанную с простоями и потерей времени на лишние передвижения.   

Чтобы устранить пробелы, рабочая группа разработала карту процесса текущего состояния – целевую карту, а также провела почасовой производственный анализ. Он помог выявить ряд узловых проблем – длительный простой в период пересменки и во время замены шлифовальных лент. Также вся линия останавливалась на полчаса для шлифовки лабораторного реза. Все это оборачивалось финансовыми потерями. 

В качестве основных направлений оптимизации потока эксперты определили снижение уровня запасов сырья, излишнего перемещения, а также времени протекания процесса.

"Когда проект стартовал, период с момента захода сырья на производство до момента выхода готовой плиты составлял 78 дней, а показатели незавершенного производства превышали 55 тысяч куб. м за месяц. В самом начале было страшно, не верилось, что обозначенные в планах цифры реальны. Но старший руководитель проекта Алексей Акулич отметил, что дорогу осилит идущий, и мы перешли  к делу. Благодаря инструментам, которые применили вместе с экспертами, время протекания процесса удалось сократить на 78%. К 26 февраля мы выходим на плановый показатель – 23 дня", – говорит начальник цеха производственной службы Владимир Гарьюнг.

Показатели незавершенного производства также уменьшились – на 35%. Сегодня практически вся продукция, которую производит ДОК, со склада сразу отправляется заказчикам. Показатели выработки выросли на 22% – с 450 до 550 куб. м в сутки.

Решать проблемы комплексно

При разработке плана мероприятий эксперты предложили сразу несколько инструментов бережливого производства – такой подход наиболее эффективен. Помимо производственного анализа, на Павловском ДОКе использовали систему 5С, стандартизированную работу, информационные стенды и многое другое.

В первую очередь стандарты разработали и ввели их в действие на складе готовой продукции и в слесарной мастерской. Также удалось организовать быструю переналадку на участке рафинера, где происходит измельчение щепы.

Благодаря оценке реальной загруженности и проведенной оптимизации количество операторов на участке сократили на три единицы. При этом выработка на человека увеличилась с 36 до 91 куб. м в сутки. В результате в ноябре удалось на шлифовальной машине установить рекорд – обработать 520 куб. м материала за смену. А выработка на данным участке вместо целевых 43 куб. м в декабре составила 63, в январе – 91 куб. м на человека за смену. Такие успехи отмечены материальным поощрением со стороны руководства.

Кроме того, вместе с наставниками на Павловском ДОКе разработали матрицу компетенций. Она представляет собой оценку профессионального мастерства каждого сотрудника – от слесаря до погрузчика.

"Матрица компетенций помогла определить зоны развития персонала и сформировать план его ротации, в случае если по какой-либо причине требуется замена сотрудника на участке", – отмечает заместитель директора Павловского ДОКа Дмитрий Родионов.

Чтобы все знания и навыки прочно закрепились внутри компании, два сотрудника прошли обучение инструментам бережливого производства в Федеральном центре компетенций. Теперь они работают внутренними тренерами на предприятии и обучают других. Уже около 80 сотрудников комбината знакомы с элементами бережливого производства. Причем каждый из них имеет право поделиться своим видением рабочего процесса и написать предложение по увеличению производительности труда. Лучшие идеи поощряются.

Выиграть в эффективности

В декабре на комбинате стартовал второй проект – производство смолы. В сутки предприятию требуется 70 тонн сырья. По словам Владимира Гарьюнга, в прошлом году доля закупочного материала составила 80% и повлекла немалые расходы. Тем временем у комбината есть собственный цех варки смол, а значит – возможность производства сырья. Уже в ближайших планах предприятия – работа на собственном продукте. 

Следующим стартует проект на слесарно-механическом участке. Используя уже знакомые инструменты, рабочая группа будет повышать его производительность. Также в этом году поработают над повышением эффективности участка энергообеспечения.

План мероприятий на Павловском ДОКе расписан до начала 2023 года. Внутренние тренеры получили все необходимые знания, которые им предстоит тиражировать на остальных участках. Эксперты РЦК при необходимости придут на помощь – они остаются сопровождать предприятие до завершения его участия в национальном проекте. К тому времени все сотрудники компании пройдут обучение основам бережливого производства.

Отметим, национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
15:16
Игры были добровольными. Директор барнаульского детдома о ситуации с избиением ребенка 0
15:05
Подарок для милой: подборка оригинальных и полезных гаджетов к 8 Марта 0
14:54
Еще два человека с коронавирусом умерли в Республике Алтай 0
14:40
АЗПИ в ожидании Михаила Мишустина. Фото 7
14:27
Рационально и бережливо. Как на Павловском ДОКе повышают производительность труда 0
14:15
Михаил Мишустин прилетел в Барнаул. Видео 17
14:06
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев отпразднует 90-летие в Zoom 14
13:54
Михаил Мишустин выделил Алтайскому краю дополнительный миллиард на дороги 4
13:45
Михаил Мишустин с опозданием прибудет в Барнаул 16
13:33
Диетолог назвала самый полезный суп 0
13:20
Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск 8
13:07
Совет Федерации выступил за перевод всех школьников на пятидневку 16
12:55
Жительница Алтайского края лишилась 26 тыс. рублей в поисках любви 9
12:40
Футболисты "Динамо-Барнаул" проведут сбор в Крымске 0
12:28
Сенаторы предложили дать дополнительный отпуск для определенной категории россиян 0
12:16
Правоохранители проводят проверку по сообщению об издевательствах в барнаульском детдоме 11
12:05
Навигатор деловых связей. У социального бизнеса Алтая появился свой интернет-портал 0
11:57
В алтайском Минстрое рассказали, когда жители Бийска получат газ 1
11:45
"Зацепил и протащил". Маршрутка наехала на школьницу в Барнауле 7
11:35
Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру труда о погоде, бедности и будущем 14
11:23
Барнаул вошел в пятерку самых аварийных городов страны 6
11:10
Жителя Алтая оштрафовали за призывы к свержению власти 26
10:55
Игра по мотивам расследования о "дворце Путина" вышла на Android 28
10:43
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:31
Стало известно, кто из министров может прилететь в Барнаул вместе с Михаилом Мишустиным 23
10:20
Сотни жителей Бийска остались без газа 2
10:07
У россиян появилось рекордное количество свободных денег 61
09:55
Три трассы Алтайского края все еще закрыты для проезда из-за непогоды 0
09:44
Игры со скотчем. Воспитанник барнаульского детдома рассказал об издевательствах над ним 40
09:31
В Барнауле за сутки выпала месячная норма осадков 9
09:18
ВОЗ: вторая волна пандемии не закончилась 7
09:04
Трамвайное движение остановили в Бийске из-за снежных заносов 5
08:52
Барнаул снова сковали огромные пробки 27
08:36
Раскрыты новые подробности об iPhone 13 8
08:19
Алтайский край оказался во второй половине рейтинга по доле просроченных кредитов 1
08:05
Власти Алтайского края рассказали о доплате на путевки в детские лагеря 3
07:48
Елизавета Туктамышева показала горячее фото топлес с мороженым 9
07:33
Эксперты назвали главные ошибки при покупке автомобиля у дилера 11
07:20
Главное – планирование: как в Алтайском крае рожают детей ВИЧ-инфицированные пары 0
07:02
Сила печатного слова: как статья Сталина остановила крестьянские бунты 119
06:49
Путин, Медведев и Фрадков. Как проходили визиты премьер-министров в Алтайский край 9
06:32
Щур (не)обыкновенный. В Барнауле заметили редких таежных птиц 22
06:16
Пропавшую в Алтайском крае 17-летнюю девушку нашли живой 4
06:00
2 марта в Алтайском крае потеплеет до +6°C 0
23:58
Такой день. Перекрытие алтайских трасс и новые правила продажи алкоголя 0
23:27
Три трассы открыли для движения в Алтайском крае 0
22:54
Алексей Смертин победил в экстремальном марафоне на льду Байкала 3
22:25
Жители алтайского села жалуются на периодическое отсутствие воды в домах 0
21:57
Песков прокомментировал увеличение числа финансово пострадавших россиян 3
21:29
Семь трасс остаются закрытыми вечером 1 марта в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.