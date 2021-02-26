"Бесполезные существа". Невеста российского певца оскорбила женщин, подающих на алименты

Невеста певца Данко (Александра Фадеева) Мария Силуянова назвала женщин, которые подают на алименты, "бесполезными существами и попрошайками". Слова девушки приводит StarHit. По мнению Силуяновой, которая сама воспитывает сына от предыдущих отношений, надеяться нужно только на себя.

"Я приобрела две небольшие квартиры-студии в Ливадии, чтобы сдавать туристам. Это будет приносить мне деньги. На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье! Алиментщицы – просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля", – заявила девушка.

Высказывание девушки на своей странице в Instagram прокомментировала известный юрист Катя Гордон, которая считает, что посыл в первую очередь направлен в адрес ее клиентки – бывшей супруги Данко, Наталии Устюменко. "Выпад в первую очередь, конечно, был в адрес мамочки двоих детей певца Данко, моей клиентки, которой мы взыскали немного денег на ее деток…" – написала Гордон.

Напомним, ранее российская артистка и певица Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает "всего 100 тысяч рублей в месяц".