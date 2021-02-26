"Бесполезные существа". Невеста российского певца оскорбила женщин, подающих на алименты

Невеста певца Данко (Александра Фадеева) Мария Силуянова назвала женщин, которые подают на алименты, "бесполезными существами и попрошайками". Слова девушки приводит StarHit. По мнению Силуяновой, которая сама воспитывает сына от предыдущих отношений, надеяться нужно только на себя.
"Я приобрела две небольшие квартиры-студии в Ливадии, чтобы сдавать туристам. Это будет приносить мне деньги. На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье! Алиментщицы – просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля", – заявила девушка.
Высказывание девушки на своей странице в Instagram прокомментировала известный юрист Катя Гордон, которая считает, что посыл в первую очередь направлен в адрес ее клиентки – бывшей супруги Данко, Наталии Устюменко. "Выпад в первую очередь, конечно, был в адрес мамочки двоих детей певца Данко, моей клиентки, которой мы взыскали немного денег на ее деток…" – написала Гордон.
Напомним, ранее российская артистка и певица Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает "всего 100 тысяч рублей в месяц".
Комментарии
в чем то она права...но
тогда надо лишать отца родительских прав.
не участвовал в воспитании- на*
щас ее яжематери укатают
Я приобрела две небольшие квартиры-студии в Ливадии, чтобы сдавать туристам
Как же они далеки от народа...
конечно , имея деньги родителей,мужей , сожителей, и так далее - можно смело скупать квартиры. и алименты не нужны, простым смертным не на что квартиры скупать
"Нет хлеба - пусть едят пирожные!"
конечно , имея деньги родителей,мужей , сожителей, и так далее -
Обратите внимание, имея все это, она воспитывает одного! сына,
Посидим, подождем, какая она будет алиментчица.
Чтобы купить квартиры , да еще две, нужны деньги. Где взяла эта деваха деньжата, как заработала???
вы виноваты в том женщины России, что прежде чем родить детей , не поехали удачно себя продать , как эта машка продавашка.
это кто?
это кто?
да какая то очередная ш.
Правильно говорит! А то родят по-быстрому абы от кого и кичатся уже через год почётным званием матери-одиночки. И начинают тянуть с биологического отца и государства средства.
Прям крым и рым прошла бизнесвумен))Две хаты купила и туристам сдает).А если б не было денег на две квартиры?Детей в садик ,школы-на работу.С работы скорей скорей детей с садика,школы.А вечером уже может нашла б минутку настрочить какая она успешная и независимая.
"Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье!"
Пока кто то работает и ноет,я скупаю жилье! И вам советую.
26.02.2021 13:23
Итальянец
а вы тут личным опытом поделились?