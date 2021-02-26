Пятница, 26 Февраль, 13:32

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,47
€ 89,5
-14°


4212100 +0
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

"Бесполезные существа". Невеста российского певца оскорбила женщин, подающих на алименты

, ИА "Амител"
По мнению Марии Силуяновой, рассчитывать стоит только на себя
Мария Силуянова / Фото: Instagram @siluyanova

Мария Силуянова / Фото: Instagram @siluyanova

Невеста певца Данко (Александра Фадеева) Мария Силуянова назвала женщин, которые подают на алименты, "бесполезными существами и попрошайками". Слова девушки приводит StarHit. По мнению Силуяновой, которая сама воспитывает сына от предыдущих отношений, надеяться нужно только на себя.

"Я приобрела две небольшие квартиры-студии в Ливадии, чтобы сдавать туристам. Это будет приносить мне деньги. На алименты не подавала принципиально, всегда привыкла рассчитывать на себя. Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье! Алиментщицы – просто попрошайки и бесполезные существа, в отличие от меня. Я же предпочитаю сама что-то делать, нежели бегать за вонючими штанами мужиков и унижаться, прося "три рубля", – заявила девушка.

Высказывание девушки на своей странице в Instagram прокомментировала известный юрист Катя Гордон, которая считает, что посыл в первую очередь направлен в адрес ее клиентки – бывшей супруги Данко, Наталии Устюменко. "Выпад в первую очередь, конечно, был в адрес мамочки двоих детей певца Данко, моей клиентки, которой мы взыскали немного денег на ее деток…" – написала Гордон.

Напомним, ранее российская артистка и певица Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает "всего 100 тысяч рублей в месяц".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.02.2021 12:07
- гость -

в чем то она права...но
тогда надо лишать отца родительских прав.
не участвовал в воспитании- на*

26.02.2021 12:16
- гость -

щас ее яжематери укатают

26.02.2021 12:19
- гость -

Я приобрела две небольшие квартиры-студии в Ливадии, чтобы сдавать туристам
Как же они далеки от народа...

26.02.2021 12:22
гость 2021

конечно , имея деньги родителей,мужей , сожителей, и так далее - можно смело скупать квартиры. и алименты не нужны, простым смертным не на что квартиры скупать

26.02.2021 12:41
Виктор

"Нет хлеба - пусть едят пирожные!"

26.02.2021 12:45
- гость -

конечно , имея деньги родителей,мужей , сожителей, и так далее -

Обратите внимание, имея все это, она воспитывает одного! сына,

26.02.2021 12:59
- гость -

Посидим, подождем, какая она будет алиментчица.

26.02.2021 13:08
- гость -

Чтобы купить квартиры , да еще две, нужны деньги. Где взяла эта деваха деньжата, как заработала???

26.02.2021 13:10
- гость -

вы виноваты в том женщины России, что прежде чем родить детей , не поехали удачно себя продать , как эта машка продавашка.

26.02.2021 13:12
точный

это кто?

26.02.2021 13:15
- гость -

это кто?
да какая то очередная ш.

26.02.2021 13:23
Итальянец

Правильно говорит! А то родят по-быстрому абы от кого и кичатся уже через год почётным званием матери-одиночки. И начинают тянуть с биологического отца и государства средства.

26.02.2021 13:24
Эрг Ноор

Прям крым и рым прошла бизнесвумен))Две хаты купила и туристам сдает).А если б не было денег на две квартиры?Детей в садик ,школы-на работу.С работы скорей скорей детей с садика,школы.А вечером уже может нашла б минутку настрочить какая она успешная и независимая.

26.02.2021 13:25
9

"Так что пока кто-то выпрашивает эти самые алименты, я скупаю жилье!"
Пока кто то работает и ноет,я скупаю жилье! И вам советую.

26.02.2021 13:26
- гость -

26.02.2021 13:23
Итальянец
а вы тут личным опытом поделились?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
13:29
"Проблема федерального масштаба". Дольщики "Барнаулкапстроя" просят помощи у губернатора 0
13:15
Власти готовы потратить почти 2 млн рублей на концепцию комплексного озеленения Барнаула 0
13:03
Скончался актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов 0
12:54
Вместо рынка огромный ямобур. Как на площади Победы готовятся к большой стройке 7
12:40
Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды 0
12:28
Мир сказочных песен. Андрей Князев об уместном мате, деревенском детстве и взрослении 0
12:16
Житель Алтайского края лишился почти 900 тысяч рублей после звонка мошенников 1
12:05
"Бесполезные существа". Невеста российского певца оскорбила женщин, подающих на алименты 15
11:54
Михаил Мишустин может отметить день рождения на Алтае 15
11:42
Алтайский край оказался единственным регионом Сибири с профицитным бюджетом 16
11:30
Алексей Навальный пропал из СИЗО 61
11:17
СМИ: силовики нагрянули в районную администрацию на Алтае 7
11:04
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
10:55
В алтайских тюрьмах возобновили длительные свидания с осужденными 0
10:31
Поющего тигренка из барнаульского зоопарка покажут по всему миру 3
10:19
Молодой барнаулец избивал шестилетнюю падчерицу 2
10:06
Моргенштерн получил более 10 млн рублей за клип для "Альфа-Банка" 17
09:59
Каждый четвертый трудящийся на Алтае работает в теневом секторе 16
09:46
Дорогу закрыли в Алтайском крае из-за метели 1
09:34
Барнаулец украл кошелек у таксиста и попался полиции 0
09:18
В ВОЗ назвали условие, от которого будет зависеть вероятность третьей волны COVID-19 5
09:05
Фильм "Победа в каждом из нас" признали лучшим на международном кинофестивале 2
08:55
11 человек спасли при пожаре в барнаульской девятиэтажке 0
08:42
Россиянам объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса 3
08:30
"Поток – это центр". Строители Барнаула обсудили, где будут возводить новые жилые кварталы 61
08:18
Стала известна дата годового отчета главы Барнаула 17
08:05
Без фото не пройти. Как изменится техосмотр в 2021 году и к чему готовиться водителям 54
07:48
"Ты ненормальная, что ли?" Кто и зачем в Барнауле сдает мусор на переработку 16
07:32
Компания "Стеллажные системы" стала участником нацпроекта "Производительность труда" 0
07:19
Эффекты пандемии, или Как 2020-й изменил рынок труда и кого сейчас ищут работодатели 3
07:03
Россияне стали чаще допускать просрочки по кредитам 0
06:48
Депутаты АКЗС узнали результаты тестирования на коронавирус 0
06:33
Неторопливая пятница. Животные, которые никуда не спешат 0
06:16
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона 3
06:01
Алтайский край 26 февраля ожидает морозная погода 0
23:40
Такой день. ДТП с автобусами в Барнауле и интервью Вячеслава Франка 0
23:13
12-летняя сибирячка уронила в ванну смартфон и погибла 0
22:47
Глава Солонешенского района Виктор Горбачев уходит в отставку 4
22:17
Автобус маршрута № 35 сбил пенсионерку в Барнауле. Видео 5
21:43
10 тысяч дополнительных мест в алтайских детсадах создадут за два года 1
21:14
В Сибири нашли девять младенцев, рожденных для продажи 6
20:40
Еще девять тысяч комплектов вакцины от COVID-19 привезли в Алтайский край 3
20:12
Бывшую сотрудницу алтайского Росреестра осудят за взятку 0
19:46
Максим Костенко рассказал, чем хотят питаться алтайские школьники 3
19:14
Экс-главврач алтайской больницы из СИЗО выплатил 4 млн рублей штрафа 0
18:45
В Барнауле завершается прием заявок от уличных музыкантов, которые хотят выступать летом 1
18:15
Авиадебоширов не стали держать в СИЗО после атаки на сибирских полицейских 10
17:53
Водитель автобуса, спасший людей на Алтае, не будет ремонтировать бампер за свой счет 2
17:40
Малоимущим россиянам придумали новую субсидию 2
17:27
Алтайского агронома и сотрудника Россельхознадзора подозревают во взятке в 4 млн рублей 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.