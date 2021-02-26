В алтайских тюрьмах возобновили длительные свидания с осужденными

Длительные свидания с осужденными возобновили в учреждениях уголовно-исправительной системы Алтайского края. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на заявление регионального УФСИН.

Свидания разрешат только посетителям с отрицательным результатом теста на коронавирус. Более того, им нужно будет предоставить справку об отсутствии контактов с зараженными либо прививочный сертификат о вакцинации, а также иметь с собой необходимый запас защитных масок.

При этом родственников с признаками ОРВИ и температурой выше 37 градусов к осужденным не допустят.