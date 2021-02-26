Житель Барнаула попался полицейским с поддельными водительскими правами

В Барнауле полицейские изъяли у 32-летнего автомобилиста поддельное водительское удостоверение. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, мужчину остановили инспекторы ГИБДД во время патрулирования.
При проверке документа полицейские усомнились в его подлинности, изъяли и направили на экспертизу. Результаты подтвердили, что права – поддельные. В дальнейшем горожанин объяснил, что приобрел удостоверение в другом регионе за 20 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования".
Комментарии
Такие вещи надо покупать только в официальных конторах.
В официальных, как всегда в несколько раз дороже
Лучше уж за 36 настоящие купить чем за 20 подделку.
надеюсь ему развальцевали "правоприемник" сзади ? не хочется с такими на дороге сталкиваться! пешком пусть ходит. Хотя половина выпускников мнят себя шумахерами сразу же, как экзамен сдали - непонятно!
26.02.2021 14:33
гость
Могу Вас еще больше обеспокоить... Некоторые получили права официально, но на дороге себя ведут себя как с купленными правами!