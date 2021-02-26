Пятница, 26 Февраль, 16:51

Реклама на сайте

Опросы

Нужен ли КВН на Алтае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,47
€ 89,5
-15°


4223186 +11086
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый корпус АлтГУДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Житель Барнаула попался полицейским с поддельными водительскими правами

, ИА "Амител"
По словам автомобилиста, он купил документ за 20 тысяч рублей в другом регионе
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские изъяли у 32-летнего автомобилиста поддельное водительское удостоверение. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, мужчину остановили инспекторы ГИБДД во время патрулирования.

При проверке документа полицейские усомнились в его подлинности, изъяли и направили на экспертизу. Результаты подтвердили, что права – поддельные. В дальнейшем горожанин объяснил, что приобрел удостоверение в другом регионе за 20 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования".

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.02.2021 14:06
- гость -

Такие вещи надо покупать только в официальных конторах.

26.02.2021 14:17
- гость -

В официальных, как всегда в несколько раз дороже

26.02.2021 14:23
- гость -

Лучше уж за 36 настоящие купить чем за 20 подделку.

26.02.2021 14:33
гость

надеюсь ему развальцевали "правоприемник" сзади ? не хочется с такими на дороге сталкиваться! пешком пусть ходит. Хотя половина выпускников мнят себя шумахерами сразу же, как экзамен сдали - непонятно!

26.02.2021 14:44
- гость -


26.02.2021 14:33
гость
Могу Вас еще больше обеспокоить... Некоторые получили права официально, но на дороге себя ведут себя как с купленными правами!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
16:42
Следком возбудил уголовное дело после гибели двух работников бийской ТЭЦ 0
16:29
Ночью до -37. Какая погода будет на выходных в Барнауле и Алтайском крае 0
16:16
Томенко: борьба с неофициальной занятостью станет одной из приоритетных задач власти 14
16:05
Врача из Барнаула задержали в Испании по обвинению в мошенничестве на 29 млн рублей 1
15:52
Власти Алтайского края направят дополнительные деньги на рост зарплаты 1
15:42
"Нас это обескуражило": Екатерина Четошникова удивилась закрытию лиги КВН на Алтае 6
15:30
Я привит от COVID-19. Студенты АлтГТУ разработали символ вакцинации от коронавируса 0
15:16
11 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 0
15:05
СК завел дело в отношении чиновника рубцовской администрации 0
14:52
Зам генерального прокурора России попросил алтайских прокуроров работать эффективнее 6
14:41
Томенко назвал прирост смертности в Алтайском крае трагическим итогом ушедшего года 18
14:30
Закрытие лиги "КВН-Алтай", реабилитация в Белокурихе и много водки. Главное за неделю 0
14:17
Алтайская легкоатлетка завоевала бронзу на молодежном первенстве России 1
14:04
Житель Барнаула попался полицейским с поддельными водительскими правами 5
13:55
Весна, ты где? 1 марта Алтайский край накроют метели и снегопады 0
13:41
Почти 50 тысяч жителей Алтайского края проходят вакцинацию от коронавируса 6
13:29
"Проблема федерального масштаба". Дольщики "Барнаулкапстроя" просят помощи у губернатора 8
13:15
Власти готовы потратить почти 2 млн рублей на концепцию комплексного озеленения Барнаула 9
13:03
Скончался актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов 0
12:54
Вместо рынка огромный ямобур. Как на площади Победы готовятся к большой стройке 27
12:40
Эксперты назвали скрытые признаки финансовой пирамиды 1
12:28
Мир сказочных песен. Андрей Князев об уместном мате, деревенском детстве и взрослении 0
12:16
Житель Алтайского края лишился почти 900 тысяч рублей после звонка мошенников 2
12:05
"Бесполезные существа". Невеста российского певца оскорбила женщин, подающих на алименты 22
11:54
Михаил Мишустин может отметить день рождения на Алтае 23
11:42
Алтайский край оказался единственным регионом Сибири с профицитным бюджетом 17
11:30
Алексей Навальный пропал из СИЗО 107
11:17
СМИ: силовики нагрянули в районную администрацию на Алтае 8
11:04
Еще 13 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае 0
10:55
В алтайских тюрьмах возобновили длительные свидания с осужденными 0
10:44
Власти готовы дать денег "Алтайкрайгазсервису", чтобы 700 тысяч людей не остались без газа 13
10:31
Поющего тигренка из барнаульского зоопарка покажут по всему миру 4
10:19
Молодой барнаулец избивал шестилетнюю падчерицу 3
10:06
Моргенштерн получил более 10 млн рублей за клип для "Альфа-Банка" 22
09:59
Каждый четвертый трудящийся на Алтае работает в теневом секторе 16
09:46
Дорогу закрыли в Алтайском крае из-за метели 1
09:34
Барнаулец украл кошелек у таксиста и попался полиции 0
09:18
В ВОЗ назвали условие, от которого будет зависеть вероятность третьей волны COVID-19 5
09:05
Фильм "Победа в каждом из нас" признали лучшим на международном кинофестивале 2
08:55
11 человек спасли при пожаре в барнаульской девятиэтажке 1
08:42
Россиянам объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса 3
08:30
"Поток – это центр". Строители Барнаула обсудили, где будут возводить новые жилые кварталы 69
08:18
Стала известна дата годового отчета главы Барнаула 19
08:05
Без фото не пройти. Как изменится техосмотр в 2021 году и к чему готовиться водителям 55
07:48
"Ты ненормальная, что ли?" Кто и зачем в Барнауле сдает мусор на переработку 20
07:32
Компания "Стеллажные системы" стала участником нацпроекта "Производительность труда" 0
07:19
Эффекты пандемии, или Как 2020-й изменил рынок труда и кого сейчас ищут работодатели 4
07:03
Россияне стали чаще допускать просрочки по кредитам 0
06:48
Депутаты АКЗС узнали результаты тестирования на коронавирус 0
06:33
Неторопливая пятница. Животные, которые никуда не спешат 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.