Житель Барнаула попался полицейским с поддельными водительскими правами

В Барнауле полицейские изъяли у 32-летнего автомобилиста поддельное водительское удостоверение. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, мужчину остановили инспекторы ГИБДД во время патрулирования.

При проверке документа полицейские усомнились в его подлинности, изъяли и направили на экспертизу. Результаты подтвердили, что права – поддельные. В дальнейшем горожанин объяснил, что приобрел удостоверение в другом регионе за 20 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования".