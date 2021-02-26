Существует несколько скрытых признаков финансовой пирамиды. Об этом рассказал эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев. Специалист обратил внимание на различные "гарантии" доходности, сохранности средств и другие факторы.

Как пишет РИА Новости, Алексеев посоветовал потенциальным вкладчикам насторожиться, если менеджеры начинают говорить о фиксированных доходах при "путаных сведениях о гарантиях этой доходности". Эксперт пояснил, что пообещать такое в бизнесе невозможно и обычно вкладчиков пытаются ввести в заблуждение.

Также на финансовую пирамиду указывает гарантия сохранности вложенных средств. По словам эксперта Национального центра финансовой грамотности Нины Культышевой, такое возможно только в случае с банковскими депозитами на сумму до 1,4 млн рублей и только если организация является участником системы страхования вкладов.

Отдельно насторожить вкладчика должно предложение переслать для заключения договора подписанную копию. "Если я как инвестор подпишу удаленно договор, мои шансы вернуть хоть что-то в суде будут минимальны. Подобный договор нужно подписывать обязательно лично и обязательно, чтобы договор назывался именно договор займа", – указала эксперт Алина Степанова.